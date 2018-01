Ilustrační FOTO - Pixabay

Magický měsíc

Letošní rok je vůbec zvláštní. Nejen pokud jde o politické události, ale i pokud jde o astronomickou zvláštnost, kterou jsou dva úplňky v jednom měsíci. V roce 2018 se tak stane krátce po sobě dokonce dvakrát (v lednu a v březnu), navíc v únoru se úplňku vůbec nedočkáme. Babičky věřily na sílu úplňku, dva úplňky v jednom měsíci pak podle nich mají vliv především na sílu milostných vztahů.

Tzv. modrý měsíc, totiž ten druhý v jednom měsíci, se dostal i do pohádek – dětmi oblíbení Šmoulové se díky prvnímu z úplňků v jednom z filmových příběhů dostali do lidské společnosti, v níž prožili jeden měsíc, aby se na poslední chvíli (při druhém, modrém úplňku) vrátili zpět do říše kouzelných pohádek, které nejen děti tak milují. Naše babičky příběhy podivných modrých postaviček neznaly, současné babičky je však mají společně s vnoučaty dobře »okoukané«.

Měsíční fáze zná samozřejmě kde kdo, a ať chceme, nebo nechceme, vlivu Měsíce se, obzvlášť citlivější typy, neubrání. Období před úplňkem je plné neklidu a energie. Zvířata jsou neklidná, i pohodlné domácí kočky to táhne ven, úplněk sám je potom tolik nabitý energií, že to může být pro mnohé citlivější jedince nepříjemné. Úplněk (jak tvrdí babičky) podporuje dokončení práce, která byla dříve započata a také pomáhá léčení nemocných. A ještě snad poznámka pro ty, kteří touží po lásce: Nakapejte na růžovou svíci několik kapek růžového oleje a zapalte ji v okamžik astronomického úplňku. Jsou-li dva úplňky v jednom měsíci (letos máme šanci dvakrát - v lednu a v březnu), potom dejte přednost tomu druhému úplňku. Magický tzv. modrý měsíc (druhý úplněk v měsíci) by měl přinést i šance, které se objevují jen jednou za život! Mnoho příležitostí pak nabídnou i následujíc dny a týdny po něm. Získáte i odvahu pustit se do věcí a činností, kterých jste se dříve báli. Tak říkají naše moudré babičky… A dodávají: modrý měsíc má vliv na naše chování a spaní, je to pravděpodobně kvůli tomu, že tento úplněk by měl přinést něco nového a velkého. Pokud šanci propásnete, tak další se objeví zhruba za tři roky, tedy »jednou za uherský rok«.

Ještě 41 krát ve 21. století, tzv. modrý měsíc objeví. Zdali to babičky věděly či ví, netuším, předpokládám, že to spíše neví a nevěděly. Stejně jako to, že modrý měsíc (druhý v jednom kalendářním měsíci) byl doprovázen nějakými dalšími vzácnějšími jevy. Například 31. prosince 2009 současně nastalo zatmění Měsíce (které jindy než za měsíčního úplňku a v jeho zcela těsné blízkosti nastat nemůže).

Měsíc ovlivňoval nejen zamilované a romantiky, zvláště úplněk tím byl pověstný, naše babičky však byly ve vztahu k úplňku veskrze praktické. Věřily, že při úplňku se nemá věšet prádlo. Proč? Netuším. A také (asi jen výjimečně, byť v dávné historii častěji) se bály temných sil, které se za úplňku probouzejí.

Věřily, že při úplňku se zhoršují různé nemoci. Citliví lidé se mohou cítit podráždění, špatně se jim usíná nebo mohou pociťovat deprese. Existovaly lunární kalendáře, podle kterých někteří lidé řídili své kroky v souvislosti s péčí o zdraví a krásu. Bábinky je dobře znaly!

Úplněk mohl být, a možná i býval, žněmi pro bylináře, neboť se věřilo, že bylinky nasbírané za úplňku mají největší magickou moc. Babičky leckdy i v noci, když byl úplněk, nelenily a vyrazily na jejich sběr.

Mýtus úplňku zdaleka nevymizel, pověry se šíří z generace na generaci, a přestože nejsou ničím podložené, držíme se jich jako klíště. Některé jistě sami znáte: při úplňku rodí se více dětí, vyskytuje se více zločinů, úplněk je ideální čas pro početí dítěte, častěji jsou počati chlapečci, jestliže se třikrát za sebou ukloníte úplňku, po dobu alespoň čtyř měsíců vás bude obcházet štěstí atd.

Babičky věděly, že spánek při úplňku je kratší, že úplněk není vhodný pro operace, rány se hůře hojí, více krvácejí a naopak v novoluní dochází k rychlému zotavení. Tvrdily, že při úplňku se nemají dělat žádná důležitá rozhodnutí.

Inu babičky a úplněk. Říkávaly, že je to (totiž úplněk) dobrý čas k zahájení redukční diety, ale také varovaly před bolestmi hlavy, podrážděností, nespavostí, pocitem vyčerpání a jinými zdravotními neduhy.

Ano, všechno věděly a všemu rozuměly. Prostě naše babičky…

(jan)