Miss Tereza Vlčková: Zhubla jsem 15 kilo!

Třetí místo v soutěži Česká Miss 2017 obsadila čtyřiadvacetiletá brunetka Tereza Vlčková ze Zlína. Semifinálová porota ji přitom do finále neposlala a byla to právě veřejnost na sociálních sítích, která Terezu vybrala a dala jí šanci bojovat o titul ve finále soutěže. Postup byl pro Terezu motivační, zhubla, výrazně zpevnila svoji postavu, pracovala na sobě a nakonec skončila na třetím místě a získala titul Česká Miss Supranational. A jelikož byl titul pro Terezu silnou motivací, změnila kompletně svůj jídelníček, začala každý den cvičit a celkově v roce 2017 zhubla patnáct kilo. Nejen o tom, jaké to je jít za svým snem, se dočtete v tomto rozhovoru.

Jaké byly vaše pocity v momentě vyhlášení vašeho jména?

Bylo to moc krásné. Vůbec jsem to nečekala. Ale ani pár dnů po finále mi to pořád nedocházelo, protože se pořád něco dělo a neměla jsem čas si uvědomit, co všechno se změní.

Proč si myslíte, že porota vybrala právě vás?

To nevím, často mi lidé v průběhu soutěže říkali, že jsem úplně jiná než ostatní holky, že mám výrazné rysy a oči. Určitě mi mohlo pomoci i to, že nejsem namyšlená, snažím se být milá a na nic si nehraju. Na člověku jde vždycky hodně poznat, jestli je přirozený, nebo se začne okamžitě přetvařovat, když uvidí kameru. To je podle mě taky velmi důležité.

Měla jste mezi dívkami svou favoritku?

Myslela jsem si, že zvítězí dívka s číslem 10 – Markéta Matoušová, která získala titul Česká Miss Survival. Takže jsem se vůbec netrefila.

Bylo něco, z čeho jste měla v průběhu finálového galavečera opravdu strach?

Celý večer jsem měla největší strach z těch bot na vysokém podpatku. Ne, že bych nebyla zvyklá nosit podpatky, ale vzhledem ke své výšce jsem nikdy nemusela nosit až tak extrémně vysoké. Navíc jsme na finále dostaly úplně nové, nerozchozené boty, takže jsem z nich měla skutečně respekt. Ale když jsem vyšla před diváky, byly boty to poslední, na co jsem si vzpomněla.

Jak jste prožívala průběh celé soutěže?

Celý měsíc před finále byl pro mě hodně náročný. Jelikož pracuji, bylo pro mě velmi těžké zkoordinovat práci a soutěž dohromady. Ten poslední týden jsme na hotelu od rána do večera cvičily choreografii na vysokých podpatcích, takže i to bylo velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky. Večer jsem vždycky byla úplně hotová.

Na jaký moment v průběhu celé soutěže nejraději vzpomínáte?

Bavila mě celá soutěž, hlavně proto, že to bylo takové dobrodružství, a ne jen chabá příprava na finále. Zažívaly jsme spoustu nových věcí a dostala jsem se i tam, kam bych se sama ve svém běžném životě nedostala. Nejvíc vzpomínám asi na to, jak jsme na Slovensku v Hotelu Lomnica vařily se šéfkuchařem hotelové restaurace. Ukazoval nám různé triky v kuchyni, jak se co vyrábí v restauraci luxusního hotelu, takže to bylo strašně zajímavé.

Jak vás napadlo přihlásit se do soutěže Česká Miss?

Neustále jsem poslouchala od širokého okolí, že bych měla soutěž vyzkoušet, ale nikdy jsem na to neměla odvahu a bohužel ani postavu. Letos to byl kvůli věkové hranici poslední rok, kdy jsem se mohla přihlásit, a tak jsem se rozhodla, že to risknu.

Co se vám nelíbí na vaší postavě?

Modelka by měla být míry 90-60-90, být vysoká a štíhlá. S výškou u mě nebyl problém, měřím skoro 180 centimetrů, ale vždy jsem byla spíš plnější. Přesto jsem dostala šanci, ale bylo jasné, že na sobě musím začít makat. No a tak jsem mákla a vyplatilo se.

Prozradíte nám, jak jste na sobě »mákla«?

Byla to kompletní změna životosprávy. Každý den jsem byla ve »fitku«, hodně jsem běhala a totálně změnila jídelníček. Nakonec jsem celkově zhubla asi 15 kilo, něco málo už před castingem, zbytek v průběhu soutěže. Ale jak víme, není to jen o kilech, ale hlavně o zpevnění postavy a mírách, které šly opravdu velmi dolů.

A jak se máte teď? Pokračujete ve zdravé životosprávě a cvičení?

Po finále jsem se těšila na pořádnou sladkou snídani – třeba lívance nebo palačinky. Jednou jsem si to dopřála, a pak pokračoval dril. Přeci jenom jsem se vydala reprezentovat Českou republiku na Miss Supranational, což byla velká zodpovědnost. A taky by byla škoda se na to teď vykašlat, když jsem na sobě tak dlouho dřela.

Jak jste si mezinárodní soutěž užila? A nebylo vám líto, že jste se mezi vítězky neprobojovala?

Být součástí Miss Supranational bylo něco úžasného a veškeré aktivity a výlety jsem si užívala na maximum. Poznala jsem mnoho skvělých holek a lidí, kteří se o nás starali po celou dobu. Cítila jsem se velmi dobře, až na únavu a stres, ale to k tomu jistě patří. Samozřejmě jsem si moc přála stát na pódiu a slyšet Czech Republic. I přes velkou konkurenci v podobě 64 dívek z celého světa jsem se svým výkonem spokojená a určitě jsem nesmírně ráda za nové zkušenosti. Když jsem vyšla na pódium, bylo to něco nepopsatelného a úžasného.

Co pro vás bylo v tomto celosvětovém klání krásy tím nejtvrdším oříškem?

Nejtěžší pro mě bylo naučit se soustředit na to, do které kamery se mám zrovna dívat při určité choreografii. A přiznávám, že přípravy s blížícím se finálovým večerem byly čím dál více náročnější. Netušila jsem, jak vyčerpávající program pro nás připraví. Ten však stál za to a odvezla jsem si zpět mnoho krásných vzpomínek. Zase jsem se posunula o kus dál.

Máte za sebou už dvě focení kampaní spodního prádla pro Triolu - přední českou značku s mnohaletou tradicí. Je znát, že čím dál více značek upřednostňuje zdravě vypadající modelky a nevyhledávají anorektičky. Nicméně, zeptám se: jakým zážitkem pro vás toto fotografování bylo a nestyděla jste se pózovat jen ve spodním prádle?

Na nějaký stud nebyl vůbec čas. V průběhu soutěže Česká Miss 2017 jsem svůj stud před veškerými fotoaparáty a kamerami musela hodit za hlavu a naučit se to prostě neřešit a užívat si to. Focení mě moc baví, i když se občas objeví i takové situace, které nemusejí být úplně nejpříjemnější. Víte, důležitá je nálada a atmosféra při focení. V tomhle případě byl celý tým přátelský, panovala super nálada, a dokonce padly i nějaké ty vtípky, což je pro mě nesmírně důležité. Uvolněná atmosféra je základ.

Prozradíte, zda máte přítele?

Mám přítele, který mě v průběhu celé soutěže velmi podporoval. A já jsem ráda, že to se mnou vydržel, protože poslední měsíc před finále pro nás byl hodně náročný, jak na psychiku, tak na to, že jsem téměř nepobývala doma a byla pořád někde na cestách.

Takže není v plánu žádný hokejista nebo fotbalista?

To ne, mě tady ti fotbalisti nebo hokejisti ale vůbec nezajímají (úsměv).

Nová podoba České Miss je zaměřena také na charitu. Jaké charitativní činnosti byste se konkrétně vy chtěla věnovat?

Chtěla bych využít své jméno a titul k tomu, že můžu i pomáhat. Takže jakmile se naskytne ta správná příležitost, budu v tomto směru určitě aktivnější.

(pk)

FOTO – Triola (2) a Česká Miss/Petra ODRAZILOVÁ