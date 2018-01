Ilustrační FOTO - Haló noviny

Mzdy řidičů vyžadují systémové řešení

Nařízení, kterým bývalá vláda od začátku minulého roku zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů, se nyní měnit nebude.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ráno o mzdách řidičů jednal s předsedkyní Asociace krajů Janou Vildumetzovou (ANO) a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem. Poté na Twitteru napsal, že vládní nařízení se měnit nebude, peníze na řidiče zabezpečí kraje a vláda bude hledat peníze na opravy silnic, které spravují. Za důležité všichni účastníci schůzky považují, aby přepravci peníze od krajů skutečně dali řidičům, což musejí více kontrolovat inspektoráty práce.

Vildumetzová řekla, že kraje řidiče nezaměstnávají, proto na ně nemohou dostat od státu žádnou dotaci. »Z toho důvodu pan premiér dnes přislíbil, že vynaloží maximální úsilí, aby ty finanční prostředky našel v rozpočtu a dal nám je prostřednictvím dotačního titulu na opravy silnic,« uvedla.

»Je to trochu jako na houpačce,« řekl Haló novinám poslanec Stanislav Grospič (KSČM), předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. »Hrátky s platy řidičů vnímáme rovněž jako nesystémové, je to špatný signál. Předchozí, Sobotkova vláda, do toho vstoupila populisticky. Měli jsme výhrady k tomu, že tak dochází k sanaci zisků soukromých přepravců, protože ti záměrně podhodnocovali své nabídky, aby vysoutěžili určitý objem dopravní obslužnosti. Když si chtěli zachovat zisk, drželi nízké mzdy. Vlastně nátlakem dosáhli toho, že jim na mzdy přispěje stát z veřejných prostředků. Vláda však svým nařízením upravovala tuto oblast i dříve a nevidíme důvod k jeho rušení.«

Chybí alternativa soukromých přepravců

»Z té dnešní schůzky je pro mne nejdůležitější deklarovaný závěr, že se nařízení vlády rušit nebude, ale naopak budeme hledat cesty, jak ho co nejlépe realizovat,« prohlásil včera Pomajbík. Babišovovo vyjádření o rušení nařízení o zvýšení minimální mzdy považuje za nedorozumění.

»Problém nízkých mezd řidičů jsme vnímali a postavili jsme se za ně včetně organizování stávky. Považujeme za správné, že se mzdy zvedly, jak vláda na ně zajistí prostředky je její věc a vláda by si také měla ošetřit, aby peníze šly skutečně na mzdy řidičů. A také to, aby napříště nedocházelo k podhodnocování nabídek při soutěžení dopravní obslužnosti. Určitě je na místě, aby kraje, třeba společně s obcemi, zakládaly vlastní dopravní podniky a postavily tak alternativu soukromým přepravcům,« uvedl Grospič.

Cestujících ubývá

Vildumetzová zopakovala, že do budoucna je třeba vytvořit systémové řešení, což nařízení Sobotkovy vlády nezaručuje. »Je nepřijatelné, abychom my dávali peníze dopravcům, a ti je pak nedali řidičům,« soudí. Řidiči autobusů musejí na výplatní pásce letos najít minimálně 18 100 korun hrubého měsíčně. Jejich nejnižší zaručená mzda se tak proti loňsku zvedla o 1700 korun. Vyplývá to z vládního nařízení o minimální mzdě, které začalo platit na Nový rok. Podle odborů se s nejnižším výdělkem automaticky zvýšily i odměny za čekání a příplatky za práci ve ztíženém prostředí. Zaručená mzda řidiče autobusu tento rok činí podle Pomajbíka 108,40 korun hrubého na hodinu.

Statistiky ministerstva dopravy za loňská tři čtvrtletí ukazují, že se linková autobusová doprava ve veřejném zájmu potýká s úbytkem cestujících. Od ledna do konce září přepravila 194,5 milionu lidí, což bylo meziročně o 4,5 procenta méně. Za samotné třetí čtvrtletí šlo meziročně o devítiprocentní pokles.

(ng)