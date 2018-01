Nedůvěryhodný exhibicionista

Eskapády někdejšího gruzínského prezidenta a bývalého ukrajinského gubernátora Michaila Saakašviliho nenechají již nikoho na pochybách, že tento člověk to nemá v hlavě úplně v pořádku. Pokud pan Saakašvili není tedy rovnou případem pro dr. Chocholouška (pro ty, kteří nemají v malíku naši kinematografii, připomínám, že je to agilní psychiatr z oblíbeného filmu Jáchyme, hoď ho do stroje), pak je zřejmé, že jeho morálně volní vlastnosti jsou špatné.

V tyto dny to v ukrajinské veřejnosti opět vře. Je zneklidněna brutální vraždou právničky Iryny Nozdrovské, která dostala do vězení vraha své sestry, jenž je příbuzným privilegovaného soudce. Tento odporný případ, obě vraždy, jen dokládají rozvinuté kriminální prostředí na soudobé Ukrajině, aroganci a klientelismus moci. Ani nuceně užívané provolání Sláva Ukrajině!, které jsem zaslechla dokonce i z úst jedné mladé Ukrajinky jedoucí nočním silvestrovským metrem (!), nic nezmění na celkovém chmurném dojmu z politické scény této země, její exekutivy, soudní moci… To není vůbec žádná sláva, ale ostuda a bezpráví.

A jak to souvisí se Saakašvilim? Souvisí, protože tento odchovanec amerických a dalších západních škol vraždu Nozdrovské urychleně komentoval slovy, že právničku zabil zločinný systém, který na Ukrajině vládne (citoval jej Český rozhlas). To přece víme, co tam vládne, a také víme, že i Saakašvili byl jeho součástí. Co udělal jako někdejší přítel prezidenta Porošenka a gubernátor Oděské oblasti pro vyšetření brutálního zmasakrování, upálení zaživa, znásilnění a zabití nevinných lidí 2. května 2014 v Oděse? Dodnes není na stole žádný výsledek vyšetřování, dodnes nejsou potrestáni ti, kteří drželi vraždící zbraně, aby jimi ubíjeli lidi vyskakující z hořícího Domu odborů. Mohl k tomu přece i rok po této události, kdy nastoupil do funkce gubernátora, dát rázný pokyn, mohlo být započato vyšetřování. To všechno mohl vzhledem k vysokému postu, který rok a půl zastával, učinit.

Nedůvěryhodný exhibicionista a mluvka domáhající se statutu uprchlíka, nervově labilní člověk, nezpůsobilý pro odpovědnou politickou práci. To všechno, a ještě mnohem víc, je Saakašvili, na něhož kdysi vsadili i Američané. I oni dnes snad pochopili, že se zmýlili.

Monika HOŘENÍ