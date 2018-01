Pane Topolánku, něco Vám připomenu…

S velkou slávou předstoupil před veřejnost kandidát na prezidenta Mirek Topolánek, aby mj. představil svůj tým podporovatelů. Mirek Topolánek by byl rád rázným a slušným prezidentem… Škoda (nebo možná bohudík), že už s ním máme zkušenost ve funkci premiéra. Člověk by mu to snad i věřil.

Rád bych připomněl trošku jiný tým, kterým se zaštiťoval, když vedl Českou republiku: Nechápu, jak mohl člověk, který dnes chce být velitelem ozbrojených sil, vůbec uvažovat o nominaci zpívající Vlastičky (Parkanové) do funkce ministryně obrany. Ostatně nepovedená píseň není jediné, co po ní na ministerstvu zbylo – letouny CASA budiž toho důkazem.

Duo Julínek-Cikrt snad netřeba dále rozvádět. Zdravotnictví se z jejich deforem dodnes plně nevzpamatovalo.

V týmu Mirka nemohl chybět ani Ivan »Íčko« Langer spolu s odsouzeným Markem Dalíkem. Mimochodem tohoto mladého multimilionáře se Topolánek dodnes zastává. Chápu – korupce pro něj není problém.

Proč jste, pane Topolánku, nevyzýval jako nyní k občanské neposlušnosti, když váš vicepremiér Alexandr Vondra nechal »manko« v době evropského předsednictví v minimálně desetinásobné výši (tzv. kauza ProMoPro), než je cifra, kvůli které vyšetřuje OLAF Andreje Babiše?

A samozřejmě Miroslav Kalousek a Petr Nečas – netřeba tuto dvojici blíže představovat. Kdo ale za připomenutí stojí, je Topolánkův ministr dopravy Aleš Řebíček, který zázračně zbohatl a díky kterému byly uzavřeny další dodatky pro mýtnou společnost Kapsch, ačkoli si vrabci štěbetali, že pro stát to nebylo výhodné řešení.

Nelze vynechat ani stranu, kterou jste reprezentoval. Stranu, která se zásadním způsobem podílela na rozkradení národního bohatství. Politiky ODS ovládali kmotři úplně stejně jako loutky v loutkovém divadle. Připomenu jenom působení na pražském magistrátu: Opencard, tunel Blanka nebo nestydatost, kdy z každé prodané jízdenky si měli přilepšovat právě tito kmotři spolupracující s politiky ODS. Nejinak tomu bylo v Brně, jehož rozvoj byl politiky ODS zabetonován, a stovkami dalších politiků hájící barvy tehdejší vaší ODS…

Každý slušný člověk má na základě toho právo vám plivnout za tyto zločiny do tváře. KSČM předložila jasné požadavky a představy od osoby prezidenta. Podle mého soudu jsou stejné jako požadavky drtivé většiny obyvatel. Ať už méně, nebo více, vychází mi, že nejvíce z nich splňuje Miloš Zeman a ačkoli s celou řadou jeho názorů nesouhlasím, z nabízených kandidátů je pro mě nejpřijatelnější, a tak dostane můj hlas!

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov