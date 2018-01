Ještě jednou o pomníku Koněva, destičce pod ním

Ve středu nám Česká televize nabídla možnost poučit se o »kauze Koněv«. Na obrazovce před námi se vystřídali dva významní protagonisté, plukovník Stehlík a starosta Prahy 6 Kolář. Šlo o to, abychom my, kteří do toho stejně nemáme co mluvit, pochopili, proč oni dva, a s nimi samí lepší lidé, odmítají dopis několika velvyslanců, jejichž vojáci byli v Koněvově svazku a osvobozovali nás v onom roce 1945 a kteří nesouhlasí s tím, že pod sochou maršála bude deska, jež má ukázat, že Koněv si nic nezaslouží, protože potlačil »lidové povstání« v Maďarsku a měl také zásluhy na tom, že byla postavena Berlínská zeď. Prý jde o historickou pravdu a tu by měl každý vědět, když navíc Rudá armáda nás osvobozovat nemusela, protože v Praze už byl víceméně klid, tedy 9. května 1945. Tak nějak se vyjádřil »historik« armády Stehlík. A starosta Kolář nám zase několikrát zdůrazňoval, že jde přece nikoli o zkreslování historie, ale návrat k objektivnosti, která tu zřejmě až do jeho dob nebyla.

Vím, že je zbytečné zmíněných pánů se na něco zeptat. Oni vždycky budou mít pravdu, a když nebudou, pak platí první část této věty. Takže jakápak diskuse. Přesto se pokusím své otázky napsat a očekávat, že snad alespoň jeden z obou pánů bude mít odvahu odpovědět. Předem ale podotýkám, že ona socha byla poděkováním všem vojákům Koněvova frontu, kteří nás přišli osvobodit, nejen jemu, a i těm, kteří se osvobození nedočkali a leží často na našich hřbitovech. I jim bude směrována cedulka z dílny pana Koláře? Takže: Ví pan Kolář, že se ještě 9. května, speciálně v Praze 6, v okolí dnešní Evropské třídy a budov techniky bojovalo? Ví, že tomu nebylo jinak v prostoru Stromovky a Letenské pláně? Ví, že na Klárově esesáčtí hrdlořezové zničili sovětský tank a při tom v něm zahynul jeho velitel poručík Gončarenko? To opravdu nebylo 9. května?

Ví pan Stehlík, že boje z centra Prahy se přenesly do jižní části města a že od Zlíchova ten den – tedy 9. května – až po Zbraslav a vršky kolem probíhaly těžké boje a padlo v nich či bylo dokonce umučeno na desítky barikádníků a až teprve tlak Rudé armády nacisty donutil ustupovat, aby konečnou bitvu svedli u Milína, kde také bylo mnoho mrtvých?

Ví pan Kolář, že v tzv. lidovém povstání v Maďarsku se hrůzně vraždili komunisté a stoupenci doříjnového režimu (1956)? Říkají mu něco jména tajemníka ústředního výboru Maďarské strany práce Mezöho, předsedy městské rady v Csepelu Kalmára, soustružníka vyznamenaného Kussuthovou cenou Bordáse a stovek jiných, dnes bezejmenných, kteří byli zavražděni? Ví, že policisté a funkcionáři zadržení davem na ulicích byli věšeni za nohy na lucerny anebo zapalováni? Co by v takovém případě učinil pan Kolář, aby zajistil klid? Nebo by nechal dál dav řízený často zločinci anebo osobami, které vnikly do země bůhvíodkud, vraždit a zabíjet? To by podle něj bylo humánní? Pozor! Maďarsko bylo poraženou zemí. Účastnilo se války na straně hitlerovského Německa. I to je třeba dát na misku vah.

Myslí pan Kolář s panem plukovníkem, že by Spojené státy, pokud by nějaká země byla v jejich politické sféře, nechala vítězit revoluci či kontrarevoluci? Že by nezasáhla, aby předešla vraždění, byť by ho třeba sama vyprovokovala? Co Guatemala? Co Grenada?

A co ví pan Kolář o Berlínské zdi? Rozhodnutí nebylo na sovětském velení a v té době bylo důsledkem nikoli útěků na Západ, ale pokusů narušit východní hospodářský systém. Vznikající NDR nezbylo nic jiného. Mluvil jsem s lidmi, kteří tehdy udělali kruh kolem západních zón. Lidský řetěz. A pak se na území východního Berlína teprve stavělo.

Mimochodem – kdo bude obviněn ze stavby zdi mezi USA a Mexikem? Clinton, Obama nebo Trump? A ostatní pomníky na Praze 6? Budou mít také dodatečně hodnotící tabulky? Bude je psát pan Kolář, nebo Stehlík? Anebo zůstaneme jen u účelovosti a stupidity těch, kteří chtějí umístit dodatečnou tabulku k pomníku maršála Koněva?

Jaroslav KOJZAR