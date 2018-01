Tři roky pro Saakašviliho

Soud v Tbilisi v nepřítomnosti odsoudil bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho ke třem letům vězení za úmyslné překročení pravomocí v dobách, kdy jako hlava státu omilostnil policisty odsouzené za vraždu bankéře.

Saakašviliho přívrženci, Kteří se shromáždili u soudní budovy, podle agentury Interfax předpokládají, že se exprezident proti rozsudku odvolá, a to případně i k Evropskému soudu pro lidská práva. Samému Saakašvilimu, který již dříve odmítal veškerá obvinění ve své bývalé vlasti jako politicky vykonstruovaná, nyní hrozí deportace z Ukrajiny. Tam jako opoziční politik usiluje o odvolání svého někdejšího politického spojence Petra Porošenka z funkce prezidenta, který mu udělil ukrajinské občanství a jmenoval ho gubernátorem Oděsy. Nyní Saakašvili na Ukrajině čelí obvinění, že napomáhal státnímu převratu.

V roce 2009 prozápadní politik Saakašvili omilostnil čtyři policisty, odpykávající si trest za to, že v roce 2006 zavraždili bankéře Sandra Girgvlianiho. Vražda vyvolala skandál, protože do ní byl nepřímo zapleten i tehdejší ministr vnitra Vano Merabišvili a další vysocí činitelé. Saakašvili podle obžaloby udělil milosti, jak dříve přislíbil ve zločinném spiknutí s exministrem vnitra a ve snaze krýt další vysoce postavené činitele a zabránit průchodu spravedlnosti. Soud dal tomuto obvinění plně za pravdu. Exprezidentova obhájkyně Sofia Gogličidzeová ale po vynesení verdiktu prohlásila, že »v případu neexistuje jediný důkaz« usvědčující jejího klienta a že Saakašvili jako prezident měl právo udělovat milosti. Gruzii vládl devět let a ve své vlasti je stíhán i v dalších případech.

