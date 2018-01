FOTO - Pixabay

EL k Íránu

Maite Molaová, místopředsedkyně strany Evropská levice (EL), vydala prohlášení k současné situaci v Íránu:

Desítky tisíc Íránců vyrazily do ulic protestovat proti špatné ekonomické situaci země, proti nezaměstnanosti a vysokým cenám, ale také proti represím ze strany iránské vlády. Demonstrace jsou největší od roku 2008, kdy se konaly na protest proti rozporuplným prezidentským volbám. Vlna protestu se v minulých dnech rozlila po celé zemi. V úterý večer byly hlášeny demonstrace ze 62 měst.

Vlna protestů v celé zemi zasáhla i hlavní město Teherán. Složení demonstrantů je různorodé, je to směs pracujících, mládeže, studentů a žen.

S ohledem na eskalaci násilí v Íránu, v důsledku které přišlo o život nejméně 20 lidí a dle státní televize bylo vzato do vazby více něž 800 lidí, Evropská levice vyzývá respektovat právo na mírové protesty a svobodu projevu. Tyto demonstrace by se mohly stát začátkem něčeho velmi velkého. Odmítáme rovněž jakékoli vměšování se do záležitostí Íránu ze strany Spojených států amerických, NATO, EU a dalších zahraničních sil, protože delegitimizuje tyto protesty a nahrává íránské vládě při hledání záminek pro své hrubé zacházení s demonstranty. Hypotetická vojenská intervence by mohla také vyvolat další válečný konflikt na Středním východě. Také vyjadřujeme naši silnou podporu lidovému hnutí v Íránu a stojíme na straně všech pokrokových sil v jejich snaze o akční jednotu co nejširších sociálních vrstev.

(za)