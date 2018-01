Kateřina Siniaková je opět ve finále turnaje v Šen-čenu. FOTO - archiv

Siniaková porazila Šarapovovou, Karolína Plíšková titul v Brisbane neobhájí

Kateřina Siniaková porazila v semifinále turnaje v Šen-čenu Rusku Marii Šarapovovou 6:2, 3:6, 6:3 a o další krok se v Číně přiblížila obhajobě titulu. Šestá nasazená Češka se ve finále utká se světovou jedničkou Simonou Halepovou z Rumunska. Karolína Plíšková titul na turnaji v Brisbane neobhájí. Česká jednička podlehla v semifinále Elině Svitolinové z Ukrajiny 5:7, 5:7.

Jednadvacetiletá Siniaková bojovala s držitelkou pěti grandslamových titulů téměř dvě hodiny. Po výborně zvládnutém úvodním setu sice o druhý po jediném prohraném servisu přišla, ve třetí sadě ale znovu zabojovala. O devět let starší Šarapovové dokázala potřetí v utkání sebrat podání a v prvním vzájemném duelu proměnila čtvrtý mečbol.

Zápas byl pro ni emotivní, protože Šarapovová je jejím idolem. Dnes si splnila sen a slavnou Rusku vyzvala na kurtu. »Jsem tak šťastná, sami to můžete vidět,« řekla v rozhovoru na kurtu plačící Siniaková. »Byl to těžký zápas a ještě těžší bylo ho ukončit,« dodala.

Vydařený vstup do sezony umocnila česká tenistka, které patří 47. místo v žebříčku dvouhry, i povedenými výsledky v deblu. S Krejčíkovou tvoří první nasazený pár a v sobotním finále si zahrají rovněž proti Halepové a její rumunské krajance Irině-Camelii Beguové.

Halepová v singlovém semifinále vyřadila právě čtvrtou nasazenou Beguovou za hodinu a půl 6:1, 6:4. Šestadvacetiletá Halepová, jež má ve sbírce 15 titulů z turnajů WTA, si ve finále zahraje poosmadvacáté v kariéře. Siniaková bude o turnajovou trofej usilovat popáté, z loňského roku má na kontě dva úspěchy.

Vzájemnou bilanci vede Siniaková 1:0, loni Halepovou zdolala ve třech setech právě v Šen-čenu ve druhém kole.

Pětadvacetiletá Plíšková začala sedmé vzájemné utkání se Svitolinovou skvěle a rychle vedla 4:0. Pak se ale o dva roky mladší soupeřka probrala, zpřesnila hru a dvěma brejky vyrovnala. V jedenácté hře ztratila Plíšková, jež je momentálně na čtvrtém místě pořadí WTA, potřetí servis a po 44 minutách i úvodní set.

Ve druhé sadě se situace obrátila. Svitolinová šla po takřka bezchybném výkonu do vedení 5:2 a podávala na vítězství, druhá nasazená Plíšková ale ještě zabojovala. Dvěma brejky vyrovnala na 5:5, pak ale znovu ztratila podání a šestá hráčka světového žebříčku na třetí pokus při svém servisu duel uzavřela.

Třiadvacetiletá Svitolinová si v sobotu zahraje o jubilejní desátý titul. Její soupeřkou bude Běloruska Aliaksandra Sasnovičová, která do finále postoupila z kvalifikace.

Andrea Sestini Hlaváčková při premiérovém startu s tchajwanskou partnerkou Čchan Jüng-žan vypadla ve čtyřhře rovněž v semifinále. Nejvýše nasazený pár těsně podlehl slovinsko-španělské dvojici Klepačová, Martínezová 6:7, 6:3, 9:11. V super tie-breaku ztratily papírové favoritky vedení 3:0 a za stavu 9:8 nevyužily mečbol.

»Dnes to byla smůla, hrálo se hodně těsně a na hraně. Bohužel to nevyšlo. Soupeřky hrály na své poměry jeden z nejlepších zápasů,« litovala Hlaváčková. »Ale odehrály jsme tři kvalitní zápasy a celkově beru Brisbane jako úspěšný vstup do naší spolupráce. Tato prohra nás určitě posune dál,« dodala.

Barbora Strýcová se ani dnes nedočkala na turnaji v Aucklandu čtvrtfinálového zápasu. Pořadatelé na Novém Zélandu museli druhý den za sebou zrušit kvůli vytrvalému dešti kompletní program dvouher a turnaj se proto bude muset o den prodloužit až od neděle.

Podle nově upraveného programu absolvují tenistky v sobotu čtvrtfinále, v němž třetí nasazená Strýcová nastoupí proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, a následně i semifinále. Zápas o titul se odehraje v neděli.

Nejvýše nasazený Dominic Thiem nenastoupil kvůli nemoci do semifinále turnaje v Dauhá a poslal do boje o titul Gaëla Monfilse. Francouzský tenista bude mít v sobotu už čtvrtou šanci dosáhnout v Kataru na trofej.

Rakouský favorit Thiem prošel do semifinále bez ztráty setu, ale zastavila ho horečka. »Ležím v posteli a šance, že se dám do večera dohromady, je minimální,« napsal během dne čtyřiadvacetiletý tenista na facebooku. Nedlouho před začátkem utkání definitivně vzdal.

Monfils v Dauhá prohrál všechna předchozí finále: v roce 2006 s Rogerem Federerem, o šest let později s Jo-Wilfriedem Tsongou a v sezoně 2014 s Rafaelem Nadalem. Nyní bude jeho posledním soupeřem Rus Andrej Rubljov.

Švýcarské tenisty Rogera Federera a Belindu Bencicovou doplnili ve finále Hopmanova poháru v Perthu Němci Alexander Zverev a Angelique Kerberová. Všichni budou pro svou zemi usilovat o třetí trofej v historii, šestatřicetiletý Federer už ji jednou získal před 17 lety.

Federer s Bencinovou zatím na tradiční soutěži smíšených dvojic neprohráli ani jeden z devíti zápasů, Zverev už naopak dvakrát ve dvouhře neuspěl - na Nový rok proti Belgičanu Davidu Goffinovi a dnes proti domácímu Thanasimu Kokkinakisovi. V obou případech ale Němci zvládli mix. V rozhodujícím souboji Zverev s Kerberovou vyhráli nad Australany dramatickou čtyřhru 1:4, 4:1 a 4:3.

Švýcarsko figuruje na listině vítězů Hompan Cupu v letech 1992 a 2001, kdy Federer získal trofej s Martinou Hingisovou, Německo slavilo v letech 1993 i 1995.

(čtk)