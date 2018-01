Ilustrační FOTO - pixabay

Siniaková finále prohrála, Strýcová končí ve čtvrtfinále

Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková prohrála ve finále turnaje v Šen-čenu s tenisovou jedničkou Rumunkou Simonou Halepovou. Barbora Strýcová ve čtvrtfinále v Aucklandu podlehla Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Ukrajinka Elina Svitolinová získala titul v Brisbane.

Siniaková prohrála v čínském Šen-čenu s Halepovou 1:6, 6:2, 0:6 za hodinu a dvanáct minut. Duel se kvůli dešti uskutečnil v hale.

Jednadvacetiletá Siniaková bude mít šanci Halepové prohru oplatit ve finále čtyřhry, v které jsou na okruhu WTA obě finalistky dvouhry poprvé od roku 2009. Spolu s Barborou Krejčíkovou, s níž tvoří nejvýše nasazený pár, nastoupí proti rumunské dvojici Halepová, Irina-Camelia Beguová.

Finále dvouhry mělo původně začít v 7:00 SEČ, ale kvůli počasí se odkládalo a nakonec se po více než čtyřech hodinách hrálo v hale.

V prvním setu Siniaková, která v semifinále vyřadila věhlasnou Rusku Marii Šarapovovou, vyrovnala na 1:1, ale pak prohrála pět her za sebou. Ve druhém setu šla naopak první do brejku, o který vzápětí přišla, ale od stavu 3:2 získala další tři gamy.

Rozhodujícímu dějství vládla Halepová, která české tenistce povolila jen šest fiftýnů a nadělila jí "kanára". Rumunka se tak stala první jedničkou žebříčku, která vyhrála turnaj, od triumfu Sereny Williamsové ve Wimbledonu 2016.

"Od té doby, co jsem jedničkou, tak se všechno změnilo. Přijdu do restaurace a majitelé za mě platí účty," smála se Halepová v týdnu. Výsledkem v Šen-čenu má post jedničky jistý do grandslamového Australian Open.

Siniaková i po prohře ve finále začala sezonu výtečně. Jelikož ale neobhájila titul, přijde o body a v žebříčku klesne na konec šedesátky.

Strýcová začala proti Sie Šu-wej kanárem, nakonec ale prohrála Třetí nasazená Strýcová podlehla Sie Šu-wej 6:0, 2:6, 2:6. Na čtvrtfinálové zápasy čekaly tenistky na Novém Zélandu tři dny, ve čtvrtek ani v pátek je na dvorec nepustil vytrvalý déšť.

Strýcová získala úvodní sadu zcela hladce za 22 minut, pak se ale na servisu zhoršila a jednatřicetiletá soupeřka, 103. hráčka světového žebříčku, zápas otočila. Ve vzájemné bilanci tak Sie Šu-wej vyrovnala na 3:3.

Tenistky v Aucklandu následně odehrály i semifinále, v němž Sie Šu-wej hladce podlehla turnajové dvojce Julii Görgesové z Německa. Ta se v neděli utká o titul s nejvýše nasazenou Dánkou Caroline Wozniackou.

Svitolinová má po jednoznačném finále v Brisbane desátý titul

Svitolinová získala na okruhu WTA jubilejní desátý titul. Šestá hráčka světového žebříčku porazila ve finále turnaje v Brisbane běloruskou kvalifikantku Aliaksandru Sasnovičovou jednoznačně 6:2, 6:1. Hned na úvod sezony tak navázala na vydařený minulý rok, během nějž triumfovala pětkrát.

Třiadvacetiletá Svitolinová v pátečním semifinále vyřadila obhájkyni titulu Karolínu Plíškovou a v celém turnaji ztratila jen jeden set. Neohrozila ji ani 88. hráčka žebříčku Sasnovičová, která na okruhu hrála druhé finále, ale stejně jako před třemi lety v Soulu neuspěla.

Svitolinová měla od začátku převahu a rychle vedla 3:0. Od stavu 4:2 pak získala sedm gamů za sebou. Pomohla jí i řada nevynucených chyb běloruské protivnice, která si v listopadu zahrála finále Fed Cupu.

O titul z mužské dvouhry se v neděli utkají domácí Nick Kyrgios a Američan Ryan Harrison. Kyrgios v semifinále vyřadil bulharského obhájce titulu Grigora Dimitrova a Harrison zastavil osmnáctiletého Australana Alexe De Minaura, kterého přitom dělily od dalšího postupu jen dva míče.

(čtk)