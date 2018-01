Ilustrační FOTO - pixabay

České biatlonistky se ve stíhačce propadly, Vítková byla čtrnáctá

České biatlonistky vinou špatné střelby neudržely ve stíhacím závodě Světového poháru v Oberhofu postavení v první desítce. Veronika Vítková kvůli třem chybám klesla ze třetího místa na čtrnáctou příčku, Eva Puskarčíková rovněž třikrát chybovala a po desátém místě ve sprintu dnes doběhla třiadvacátá. Vedení po sprintu bez problémů udržela Slovenka Anastasia Kuzminová, která zvítězila o více než minutu před Italkou Dorotheou Wiererovou.

Vítková se v prvním běžeckém kole dotáhla na Finku Kaisu Mäkäräinenovou a navzdory jedné chybě při úvodní položce vleže byla ještě před druhou střelbou ve hře o stupně vítězů. Znovu ale musela na trestné kolo a vypadla z elitní desítky. Další chybu udělala při úvodní položce vestoje a ani čistá závěrečná střelba už propadu o jedenáct míst nezabránila.

Nejlepší česká biatlonistka této sezony litovala, že ji malorážka neposlouchala lépe. "Dneska to byly ideální podmínky na střelnici, což je tady hodně neobvyklé. Já jsem se bohužel nevyvarovala těch jedniček. Bohužel se to nepodařilo, jak by člověk chtěl. I tak jsem dokázala na poslední položce zabojovat a dala tam tu nulu," řekla Vítková České televizi.

Umístění v první patnáctce patří mezi její stabilní výsledky v tomto ročníku SP. "Ale spíš jsem zklamaná, že jsem nedokázala víc těch položek vynulovat," zhodnotila své umístění Vítková, které v celkovém pořadí SP patří osmá příčka.

V desítce se dlouho držela Puskarčíková, která na prvních třech položkách nechybovala. Při závěrečné střelbě ale poslední tři rány minula a 450 metrů navíc ji srazilo až do třetí desítky.

Trenér ženského týmu Zdeněk Vítek si všiml, že už při první položce vestoje Puskarčíkové chyběl rytmus. Totéž se opakovalo při závěrečné střelbě. "Byly to bohužel tři těsné rány nahoře. Nebyly daleko, byly všechny na dvanáct hodin. Trochu mě překvapuje i absence toho rytmu. Nevím, co se stalo," řekl Vítek.

Další česká reprezentantka Jessica Jislová chybovala čtyřikrát a klesla z 43. na 48. místo.

Vlastní závod si jela vítězka sprintu Kuzminová. Vedoucí žena celkového hodnocení Světového poháru sice dvakrát minula, ale její náskok před zbytkem pole nikdy neklesl pod půl minuty. Bezchybná střelba vynesla ze šestnáctého místa na druhé Italku Wiererovou. Třetí příčku obsadila další čistá střelkyně Vita Semerenková z Ukrajiny, která vyjížděla z 22. pozice po sprintu.

V Oberhofu je dnes na programu ještě sprint mužů, který začne v 15:00. Michal Krčmář do něj odstartuje z deváté příčky. Ondřej Moravec byl v pátečním sprintu jedenáctý.

(čtk)