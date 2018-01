FOTO - Haló noviny

V Dukovanech po týdnu skončila neplánovaná odstávka 2. bloku

V Jaderné elektrárně Dukovany po týdnu skončila neplánovaná odstávka druhého výrobního bloku. Technici během ní opravili motor jednoho z 18 záložních dieselových generátorů elektrárny. Elektřinu začal blok znovu dodávat dnes ráno. První turbína byla v bloku připojena v 06:50, druhá pak v 10:39, řekl ČTK mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

"Výkon reaktoru bude postupně zvyšován na 100 procent, kterých by měl dosáhnout v průběhu dnešního dne," uvedl mluvčí. Zbývající tři dukovanské bloky jsou v plném provozu. Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR.

Blok číslo dvě byl odstaven 30. prosince. Opravu motoru záložního generátoru dokončili technici v úterý. "Následně jsme provedli všechny potřebné kontroly a zkoušky, které dopadly úspěšně," uvedl v tiskové zprávě ředitel dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský. Reaktor druhého bloku energetici spustili v pátek v 16:40, následovalo postupné zvyšování jeho výkonu.

Závadu v motoru záložního dieselového generátoru zjistili technici při pravidelných zkouškách zařízení. Jde o zařízení, jež by elektrárně dodávalo elektřinu v případě, kdy by nefungoval žádný její blok a nebyly možné ani jiné dodávky proudu. Tyto generátory zatím podle Bezděka nebyly naostro využity.

V Dukovanech byl naposled neplánovaně odstaven blok loni v listopadu, a to kvůli netěsnosti impulsní trubičky v nejaderné části zařízení. Šlo o blok číslo čtyři, odstávka trvala 15 dní.

Elektrárna Dukovany loni vyrobila 11,9 terawatthodiny elektřiny, téměř stejně jako v roce 2016. Produkce byla v obou letech nižší kvůli delším odstávkám spojeným s dokončováním investic a prováděním kontrol a testů vyvolaných přípravou dokumentace k žádostem o povolení dalšího provozu bloků. Firma ČEZ už povolení získala pro všechny čtyři bloky Dukovan. Technici minulý rok v elektrárně také dokončili kontroly svarů.

Stanovisko proti prosincovému prodloužení licence u posledních dvou dukovanských bloků chystá všech devět rakouských spolkových zemí. S odvoláním na zástupce tří spolkových zemí to 30. prosince uvedla agentura APA. Jadernou energetiku považují Rakušané za vysoce rizikovou. Stanovisko by mělo být připraveno do 15. ledna a pak předáno českému ministerstvu životního prostředí.

(čtk)