Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš

Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš. Do funkce ho opětovně zvolilo celostátní fórum strany, v internetovém hlasování získal 276 z 293 odevzdaných hlasů. Bartoš ve volbě předsedy neměl protikandidáta. Před volbou řekl, že Piráti budou ve Sněmovně konstruktivní opozicí, v příštím volebním období by se ale měli aktivně zapojit do sestavování vlády.

"Bartoš byl podle očekávání zvolen, nebo spíše potvrzen, když byl bez protikandidáta, předsedou České pirátské strany. Má před sebou nyní jiné úkoly, než jen vstoupit do Poslanecké sněmovny. Teď bude zásadní otázkou, jestli půjde o stranu na jedno použití, nebo o politickou stranu, která bude ochotna převzít dlouhodobou odpovědnost za situaci v České republice, ať už v opoziční nebo jiné roli," Vojtěch Filip, místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM.

Bezprostředně po zvolení Bartoš poděkoval členům za podporu i za jejich práci ve volbách. Zopakoval, že si Piráti musí do budoucna klást vysoké cíle. "Vize musí být smělé. Kdybychom byli při zemi, tak nikdy nejsme tam, kde jsme teď," řekl.

Sedmatřicetiletý Bartoš stál u zrodu České pirátské strany a jejím předsedou byl od roku 2009 do roku 2014 a opět od roku 2016. Loni poprvé dovedl Piráty do Sněmovny, získali 22 poslanců a stali se třetím nejsilnějším uskupením v dolní komoře.

Zasedání celostátního fóra v Brně se účastní zhruba dvě stovky Pirátů, další členové strany ale mohou hlasovat po internetu. Do volby se zapojilo 293 z 541 oprávněných členů.

