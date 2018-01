Ilustrační FOTO - pixabay

Čtvrté místo je úspěch, shodli se čeští hokejoví junioři

Sen české hokejové dvacítky o zisku medaile na mistrovství světa v Buffalu se definitivně rozplynul ve druhé třetině pátečního duelu o 3. místo s domácími Spojenými státy americkými. Tým kouče Filipa Pešána v ní šestkrát inkasoval a prohrával už 0:7. Nakonec podlehl 3:9 a po prvním postupu do semifinále za 13 let neprolomil čekání na cenný kov rovněž od zisku bronzu v Grand Forks v roce 2005.

Češi nabídli týmu USA první dvě branky na konci úvodnní třetiny a v úvodu druhé části při vlastní přesilovce. "V první třetině byla největší chyba na konci. Na ten gól jsem protihráči přihrál já. Potom jsme dostali druhý gól, znovu v přesilovce. To se nesmí stávat," popsal klíčové momenty útočník Martin Kaut.

"I když dostaneme nějaký blbý gól, tak nás to nesmí srazit. Pokud se prohrává o dvě branky, ještě není nic ztraceno. V našem případě jsme ale potom už šli s výkony jenom dolů," litoval Kaut. "Poté už to tam padalo celkem samo. Asi už jsme měli v hlavách něco jiného."

"Bohužel, dostali jsme dva góly při naší přesilovce, což se nám za celý turnaj nestalo. Teď to přišlo v tu nejméně vhodnou chvíli," prohlásil útočník Filip Zadina, který na turnaji vstřelil sedm branek a dostal se do All star týmu. "Nás to trochu položilo, snažili jsme se v kabině nabudit, ale nepodařilo se to. Amerika se dostala na koně a bylo ji těžké zastavit."

Druhá třetina byla pro české juniory jako ze zlého snu. "Ve druhé třetině jsme dostali šest branek, takhle proti Americe hrát zkrátka nejde," okomentoval druhé dějství forvard Filip Chytil, který na startu sezony debutoval v NHL v dresu New York Rangers.

"Takové chyby se stanou. Jsou tam ale další čtyři hráči, kteří by to měli napravovat. Bohužel, stává se to," řekl kapitán týmu Marek Zachar.

Až v posledních dvaceti minutách našli čeští junioři recept na amerického gólmana Jakea Oettingera. "Chtěli jsme hrát zkrátka hokej, který jsme tu předváděli celý turnaj," prohlásil Nečas.

"Bylo to už 3:7... Hráli jsme pořád nejlíp, jak jsme mohli. Američané ale byli stále v klidu, nijak je to nezlomilo," podotkl útočník Petr Kodýtek.

"Rozhodlo to, že jsme neproměnili naše šance. Jinak jsme na ledě nechali naprosto všechno," ujistil Zachar. "Možná se na nás podepsala únava, měli jsme trochu zatavené nohy," připustil bek Radim Šalda.

Celkově ale byli čeští mladíci s turnajem spokojení. "Šampionát rozhodně musíme hodnotit pozitivně, čtvrté místo je historický úspěch. Teď budeme chvíli zklamaní, ale za nějaký čas si na to vzpomeneme jenom v dobrém," uvedl Kaut. "Turnaj to byl skvělý, skvěle jsme ho odmakali a já jej můžu hodnotit jenom kladně," doplnil Zachar.

"Já jsem se čtvrtým místem spokojený. Je to úžasný úspěch," řekl Šalda. "Musím říct, že jsem rád, že jsme přešli přes čtvrtfinále. Po třinácti letech jsme se probojovali dál. Teď to bolí, je to čerstvé, ale s odstupem času to budeme hodnotit pozitivně," poznamenal Kodýtek.

"Vždycky se říká, že byla dobrá parta, ale teď to bylo jiné. Při důležitých chvílích jsme drželi při sobě a vyhráli jsme jako tým. S týmem jde ruku v ruce i atmosféra, byla i legrace," dodal Kodýtek.

"Jsem hrdý na všechny kluky, kteří odehráli výborný turnaj. Na celý realizační tým, který byl skvělý. Musíme to brát pozitivně, postoupili jsme do semifinále," dodal Nečas.

(čtk)