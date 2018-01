Klaus: Putin nás neohrožuje

Bývalý prezident Václav Klaus důrazně odmítl strašení Ruskem a Putinem. Rusko nás dnes nijak neohrožuje – na rozdíl od Bruselu, zdůraznil Klaus v nedělním rozhovoru pro televizi Prima.

»Jsem proti démonizaci Putina, protože on nás neohrožuje. Rusko nás neohrožuje a Moskva s námi nemá žádné záměry. Je to od nás daleko. Moskva s námi určitě žádné plány nemá, na rozdíl od některých pánů v Bruselu,« řekl Klaus a dodal, že Rusové Putina podle jeho odhadu znovu podpoří v blížící se prezidentské volbě.

Klaus též doplnil, že jaké skutečné hrozby dnes v Evropě vidí. »Mě v Evropě opravdu ohrožuje totální unifikace, zglajšaltování Evropy, velká migrační krize a macronizace Evropy,« zdůraznil Klaus. Ostré kritice podrobil Německo, které podle nejnovějších informací maže protimigrační komentáře na sociálních sítích. Klaus to označil za cenzuru a vyjádřil obavu, že ČR se po vzoru Evropy k tomuto kroku v budoucnu také odhodlá.

Klaus se věnoval i dění na domácí scéně. K prezidentské volbě uvedl, že prezidentem by se neměl stát nikdo, kdo již neprokázal své politické schopnosti na politické scéně. »Prezidentem by měl být někdo, kdo se nějak osvědčil, kdo byl na politické scéně. Není možné do ní skočit bez předchozích zkušeností. Většina kandidátů je dnes zvenku a jsou Marťani,« uvedl Klaus s tím, že jediní dva kandidáti, kteří »Marťany« nejsou, jsou Miloš Zeman a Mirek Topolánek. Nechtěl však říci, kterého z těchto dvou kandidátů podpoří. »Já o svém favoritovi mám jasno, ale nebudu ho podporovat v televizi,« řekl Klaus s tím, že by otevřenou podporou mohl svému favoritovi i ublížit.

Klaus dále uvedl, že se mu zpočátku nelíbilo Zemanovo rozhodnutí nevést kampaň, změnil prý ale názor. Zemanova neochota vstupovat do diskusí a přestřelek snižuje ve společnosti napětí.

Bývalý prezident se vyjádřil i k sestavování vlády. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) podle Klause ve sněmovně příští týden nejspíš důvěru nedostane. Nevyloučil ale, že by premiér mohl s některými zákonodárci mít »nějaké skoro byznysové dohody«.

Podle Klause nynější patovou politickou situaci v zemi způsobily zejména ODS a ČSSD svým povrchním přístupem k tématům a svými obavami vyjádřit se. Jejich výsledky v říjnových sněmovních volbách označil za absolutní selhání těchto dvou stran. Kriticky se však vyjádřil i na adresu Starostů a Top 09 a také nových uskupení, tedy Pirátů a Okamurova hnutí SPD. Tyto strany prý politiku nevidí jako střet idejí a domnívají se, že v politice rozhoduje, zda má strana »o kousek lepšího manažera«, soudí Klaus.

(rad, ste)