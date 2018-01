Liberecký kraj vydal kalendář ke 100. výročí vzniku Československa. FOTO: KÚ LK

Vznik republiky oslaví kraje, města i obce

Letošní sté výročí vzniku Československa si budou lidé připomínat po celé České republice. Desítky akcí chystají jak města a obce, tak kraje nebo jednotlivé instituce. Připravují se výstavy, festivaly, koncerty, piety nebo třeba vydání knihy, dostavba věže samostatnosti a pokus o rekord v počtu vyvěšených vlajek. Oslavy ale nebudou koncentrovány pouze do října, akce jsou naplánovány po celý rok.

V Královéhradeckém kraji je nejvýraznějším počinem oslav zahájení dostavby Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích. Začala se stavět 10. července 1926 a u položení základního kamene byl i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Do roku 1938 byla věž postavena do výšky 25 metrů, pak stavba skončila. Nyní by měla být dobudována do dříve plánované výšky 40 metrů. Dostavba má slavnostně začít 28. října.

Stěžejní akcí Olomouckého kraje bude mezinárodní výstava mapující výtvarnou kulturu v zemích vzniklých po rozpadu Rakouska-Uherska s názvem Rozlomená doba. Jde o společný projekt Muzea umění Olomouc s partnery z polského Krakova, Bratislavy a z maďarské Pécse. Kurátor z každé instituce doporučil za svou zemi zhruba 200 děl k vystavení, v expozici jich bude zhruba 250.

Středočeské hejtmanství vytvořilo k oslavám projektový tým a web. Veřejnost na něm najde například přehled pořádaných akcí, rozhovory či soutěže připravené u příležitosti oslav. Kraj také vydá knihu významných událostí na území středních Čech, které spolu s dalšími vedly ke vzniku samostatného československého státu.

Ve Svitavách chtějí odhalit pomník věnovaný prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi, který jako hlava státu město navštívil a podepsal se do pamětní knihy. Místní slévač do konce ledna připraví tři návrhy. Zatím je jisté, že nepůjde o bustu.

V Plzni se výročí promítne do celoročního cyklu událostí pod značkou Kde domov můj. Město v říjnu mimořádně vystaví na radnici originál hry Fidlovačka psaný rukou Josefa Kajetána Tyla, jenž v Plzni v roce 1856 zemřel.

Liberecký kraj vydal k výročí nástěnný kalendář. Na 12 listech představuje zásadní historické události posledních sta let spjaté s Libereckým krajem. Z motivů v kalendáři vznikne putovní výstava, která bude k vidění v deseti městech kraje.

V Jihomoravském kraji bude nejviditelnější oslavou projekt Re:publika 1918-2018 na brněnském výstavišti. Od 26. května do 17. června připomene vše, co Češi za uplynulých 100 let prožili: historické momenty, osobnosti, vynálezy, skvělá umělecká díla, ale i osobní příběhy obyčejných lidí. Vyškov na hřbitově vybuduje památník padlým v první světové válce. Tvořit jej bude žena svírající prázdný kabát, symbol padlého muže.

Pelhřimovská agentura Dobrý den chce ustanovit rekord v počtu vyvěšených vlajek. Trénovala už 28. října 2017, kdy na Vysočině zavlálo přes 6000 vlajek.

V Moravskoslezském kraji připomene prvorepublikový fenomén automobilového závodění jízda veteránů nazvaná Trofeo Niké.

K přesunutému kostelu v Mostě se v květnu vrátí kultura první republiky. Zazní prvorepublikové písničky, vystavěn bude dobový trh, připraveny budou kabarety. Uvažuje se i o rekonstrukci bitvy o Most, která připomene, že tehdejší německé obyvatelstvo se bránilo připojení k novému státu.

Akce připravuje většina státních institucí. Vláda dá na program letos 322 miliony korun. Dalších skoro 90 milionů korun už příprava oslav spolkla v loňském roce. Nejvíce peněz dostane ministerstvo kultury, klíčovým projektem oslav má být společná česko-slovenská výstava.

(ste)