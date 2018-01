FOTO - Pixabay

Do Nigérie zpět 5500 migrantů

Nigérie v sobotu zahájila leteckou evakuaci tisíců svých migrujících občanů z Libye domů. V jejich přepravě bude pokračovat, dokud se nedostane na všechny, kdo se chtějí vrátit. Podle Reuters to řekl ministr zahraničí Geoffrey Onyema.

Nigerijští občané tvořili donedávna největší skupinu mezi africkými migranty, kteří cestovali do Libye s cílem pokusit se dostat přes Středozemní moře za lepším životem do Evropské unie. Od loňského července ale libyjská pobřežní stráž a lokální ozbrojené skupiny začaly bránit většímu počtu migrantů vydat se přes moře do Evropy. Množství lidí tak uvízlo v Libyi, kde často čelí těžkým životním podmínkám a zneužívání včetně otrocké práce. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v posledních měsících urychlila program »dobrovolných návratů« k repatriaci občanů řady států.

Nigérie se nyní připojila k Nigeru při organizování tzv. bilaterálních návratů. »Hlavním cílem, na který se velmi soustředíme, je dostat tyto nigerijské občany zpět domů tak rychle, jak jen to bude možné,« řekl šéf nigerijské diplomacie Onyema při návštěvě Tripolisu. »Náš prezident poskytl všechny zdroje nezbytné pro repatriaci všech Nigerijců, kteří jsou zde,« dodal. V sobotu se mělo do Nigerie dvěma letadly vrátit kolem 800 lidí. Zda se tak stalo nebo děje, ale zatím není jasné. Onyema očekává, že zpět poletí na 5500 migrantů.

(čtk)