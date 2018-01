Voráček přihrává, Pastrňák dává góly

Útočník Ondřej Palát v nedělním utkání NHL pomohl dvěma asistencemi k výhře Tampy Bay 5:2 nad Detroitem, za který chytal Petr Mrázek. Také Jakub Voráček se na triumfu Philadelphie 4:1 proti Buffalu podílel dvěma přihrávkami a pošesté v kariéře pokořil hranici 50 bodů v sezoně. Třiceti zákroky k vítězství Flyers přispěl Michal Neuvirth.

Pětadvacetiletý Mrázek se v brankovišti Red Wings představil poprvé od výhry 6:3 nad New York Islanders z 19. prosince. Jako první ostravského rodáka překonal obránce Dan Girardi v deváté minutě tečovanou střelou. Girardi zaznamenal asistenci i u druhé trefy Lightning, kdy tečí usměrnil Palátovu přihrávku z pravého kruhu před branku na najíždějícího Tylera Johnsona.

Red Wings se v prostřední části podařilo snížit, ale centr Yanni Gourde vrátil floridskému týmu dvoubrankový náskok. V 44. minutě se Detroit Tampě opět přiblížil na dostřel, ale Steven Stamkos vyhraným vhazováním nabil Nikitovi Kučerovovi na ránu z první a nejlepší střelec soutěže dal 27. gól v sezoně.

Finální podobu skóre zařídil druhým gólem večera Gourde, jenž za Mrázka dorazil Palátovu střelu. Kanadský útočník zaznamenal i nahrávku a byl zvolen první hvězdou utkání. Lightning uspěli po dvou porážkách, Red Wings naopak neprodloužili sérii čtyř výher.

Neuvirth dostal v brance Flyers důvěru od úvodní minuty naposledy 28. listopadu, kdy nezabránil prohře 1:3 se San Jose. Poté ho ze hry na téměř měsíc vyřadilo zranění v dolní části těla a v brance Flyers se znovu představil až 2. ledna v duelu s Pittsburghem, v němž ve třetí třetině nahradil Briana Elliotta.

Buffalo v první třetině předčilo Flyers 12:5 na střely. »Pokaždé je dobré, když na vás od začátku pálí. Dostane vás to do hry," řekl Neuvirth. "V prvních čtyřech minutách jsme se nechali dvakrát vyloučit a Neuvirth nás podržel. Předvedl několik výborných zákroků a díky němu jsme se soustředili sami na sebe a nedali jim moc šancí. Když už se do nějaké dostali, Neuvirth ji zneškodnil«" pochválil gólmana Voráček.

Osmadvacetiletý forvard se přihrávkou podílel na vítězné trefě Seana Couturiera na 2:1 v přesilové hře v 28. minutě. Kladenský odchovanec asistoval i u Couturierova gólu do prázdné branky v závěru. Skóre pak ještě upravil další trefou při power play ruský zadák Ivan Provorov.

Voráček je s 43 přihrávkami nejlepším nahrávačem soutěže a s 51 body je aktuálně šestý v kanadském bodování.

V nedělním programu si zachytal i Ondřej Pavelec, který navzdory 32 zákrokům nezabránil prohře New York Rangers 1:2 na ledě Vegas. Hosté šli v 14. minutě do vedení, ale útočník James Neal před koncem první třetiny zařídil vyrovnání rychlou střelou pod horní tyč. O plném bodovém zisku pro Golden Knights rozhodl z přečíslení William Karlsson v čase 48:58. Nevadské mužstvo uspělo doma posedmé za sebou a v posledních 16 utkáních nebodovalo pouze jedno.

Nejlepší český střelec soutěže David Pastrňák 17. gólem v ročníku neodvrátil porážku Bostonu proti Pittsburghu 5:6 v prodloužení. Havířovský rodák v 33. minutě dokonal obrat Bruins z 1:3 na 4:3 poté, co objel branku Penguins a překonal Matta Murrayho. Jednadvacetiletý Pastrňák bodoval ve čtvrtém utkání v řadě.

Souboj dospěl do prodloužení, v němž druhým gólem večera rozhodl o bodu navíc pro Penguins Jevgenij Malkin, který si navíc připsal i asistenci. Tři nahrávky zaznamenal kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.

Obránce Jan Rutta a útočník David Kämpf se přihrávkami podíleli na výhře Chicaga 4:1 nad Edmontonem. Rutta nahrál na úvodní branku zápasu, kterou v deváté minutě zařídil Nick Schmaltz. O 86 vteřin později navýšil skóre Alex DeBrincat po Kämpfově asistenci, jenž v šestém startu v dresu Blackhawks bodoval podruhé. Oilers se sice v druhé třetině povedlo snížit, ale Chicago si výhru vzít nenechalo. Kanadský tým prohrál šestý z uplynulých sedmi duelů.

Výsledky NHL: NY Islanders - New Jersey 5:4 po SN, Philadelphia - Buffalo 4:1, Chicago - Edmonton 4:1, Winnipeg - San Jose 4:1, Columbus - Florida 3:2 po SN, Montreal - Vancouver 5:2, Detroit - Tampa Bay 2:5, Pittsburgh - Boston 6:5 v prodl., Washington - St. Louis 4:3 v prodl., Vegas - NY Rangers 2:1.

(zr)