Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Štefkem, předsedou klubu krajských zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji

Naše podpora nové krajské vládě rozhodně není tichá, ale je hlasitá a programová

Od minulého roku podporujete ve Středočeském kraji novou krajskou vládu ANO a ČSSD. Jak změnu s odstupem času hodnotíte?

Máme za sebou zhruba tři měsíce působení v jiných než opozičních lavicích a jsem rád, že mohu i přes řadu zejména počátečních výhrad říci, že se vzájemná spolupráce osvědčuje a přináší konkrétní výsledky. Uskutečnila se zatím dvě zastupitelstva a řada zasedání rady kraje, kdy se podařilo prosadit mnoho bodů z našeho volebního programu, a navíc i mnohým problematickým krokům zabránit.

Role KSČM ve vedení kraje je netypická. Dá se nějak stručně vysvětlit?

V prvé řadě je třeba zopakovat, že naše podpora nové vlády není tichá, ale hlasitá a programová, vázaná smluvně na sedmi základních programových prioritách a rozpracovaná do programového prohlášení, které obsahuje z našeho programu ještě dokonce mnohem více bodů. Tyto programové dokumenty jsou naším základním východiskem. Šli jsme do krajských voleb samozřejmě s tím, že chceme náš program, který nabízí řešení problémů našeho kraje, realizovat. Po volbách to v opozičních lavicích šlo těžko, i když jsme se nikdy nenechali strhnout k politikaření a podpořili i většinu navrhovaných bodů, které byly s naším programem v souladu, byť je předkládala tehdejší pravicová koalice. Ale zásadní programové otázky můžeme posunout k realizaci skutečně až nyní, byť máme jen osm zastupitelů z 65. Nejsme sice součástí rady, ale máme přístup ke všem materiálům, pravidelně jsme do rady zváni a naše postoje jsou respektovány. Aktivně působíme i ve výborech a komisích a na konkrétní práci se tedy přímo podílíme. Určitě musím ocenit i dobrou a věcnou pracovní atmosféru.

Můžete tedy některé úspěchy přímo jmenovat?

Už nyní se pracuje na modelu takzvaného žákovského jízdného, které bylo před více než rokem zrušeno a jehož obnovení je v modifikované, adresné podobě mezi sedmi našimi základními prioritami. Mělo by fungovat od nového školního roku a naší snahou určitě bude, aby bylo standardní součástí pravidel integrované dopravy. Ostatně, ve schváleném rozpočtu na to pamatujeme také.

Řekli jsme také, že nebudeme podporovat další privatizaci veřejných služeb, ať již podobnou té, kterou uskutečnila ODS, když pod cenou prodala kdysi řadu zdravotnických zařízení, nebo té, při které rovněž ODS prodala ziskové provozy krajských nemocnic. Existovaly signály, že v rámci změn ve zdravotnictví se opět nějaké to vyvádění ziskových činností ven chystá, takže jsme určitě rádi, že se podařilo těmto tendencím říci jasné NE.

Prakticky jsme podpořili i navyšování počtu lůžek v našich domovech seniorů, a to prioritním požadavkem na zřízení dalšího domova seniorů – v konečném stadiu je jednání o koupi domova seniorů v Žižicích na Kladensku. Zabránili jsme též slučování a případnému následnému rušení krajských institucí. Prakticky se to týkalo záměru sloučení Rabasovy galerie v Rakovníku s Muzeem TGM v témže městě, ale i třeba Střední školy řemesel v Kunicích, která se měla sloučit se Středním odborným učilištěm v Jílovém u Prahy.

Je třeba vykřičet do světa, že stopnutí těchto záměrů vyvolalo negativní reakci bývalých partnerů ANO ve vládě, tedy zástupců ODS a STAN – připravovali totiž nejen tyto kroky, ale i kroky další, které by vymazaly z mapy další instituce v kultuře i ve školství. Nepochybně je budou chtít realizovat v případě, kdyby se jim podařilo vrátit se do vedení kraje. Stejně tak by jistě prosadili větší spolupráci s církví, které by se například otevřely dveře do škol.

Jako zásadní pozitivum vnímám i to, že se ve vyjádřeních kraje daří vystupovat proti nevratným záborům zemědělské půdy ve prospěch zejména skladovacích a montážních hal, jako třeba aktuálně v případě hal Goodman ve Zdibech.

Středočeský kraj má rovněž nejrozsáhlejší systém dotačních titulů. Ty byly schváleny, stejně tak i rozpočet…

Na prosincovém zastupitelstvu byl řádně schválen rozpočet na rok 2018, který je v souladu s našimi prioritami. Zároveň bylo schváleno vyhlášení řady dotačních titulů v celkovém rozsahu 410 milionů korun, žádosti o dotace se mohou podávat od 22. do 31. ledna 2018. Tedy kromě Fondu hejtmanky, ten je průběžný. Existují samozřejmě i další specifické dotační tituly, a nejsou součástí těchto programů, jako je třeba oblast environmentální výchovy. Ty mají trochu jiný časový rámec i financování.

Rozhodně jsme rádi, že se podařilo v souladu s našimi prioritami zaměřit fondy na základní občanskou vybavenost, aktuálně na kanalizace a vodovody u malých obcí. Kromě 50 milionů ve Středočeském infrastrukturním fondu budeme moci počítat i se zdroji z poplatků za znečištění ovzduší i za čerpání podzemní vody.

Rozpočet je tedy sestaven dobře?

Samozřejmě v rámci možností. Vnímáme dlouhodobou podfinancovanost po stránce příjmové, kdy není v pravidlech rozpočtového určení daní zohledněna specifická pozice kraje, kterým třeba prochází všechen tranzit do Prahy. Chybějící více než miliarda korun se pak zákonitě odráží v nedostatečných prostředcích právě na dopravní infrastrukturu. Určitě podpoříme kroky, které by měly disproporci napravit. Nicméně i na investice kraj pamatuje a zohledňuje i řádně zdůvodněné požadavky jednotlivých kapitol, zejména na tolik potřebný nárůst mezd, stranou nezůstaly ani další dodatečné prostředky pro školství. Jsme rádi, že se konečně po roce nečinnosti rozjela také realizace investiční činnosti a podporujeme i zacílení volných prostředků právě na další investice do dopravy a zdravotnictví.

Upozorňuji při této příležitosti na jeden problém: ačkoliv vláda slízává často smetanu za schvalované navyšování odměn zaměstnanců, ve většině případů na to dodatečné prostředky krajům v potřebné výši nedává, mnohdy je krátkodobým řešením dohoda na jednání Asociace krajů s vládou, ale ne konečným. Naposledy jsme problém vnímali u řidičů autobusů, což jsme jako v jiných případech vyřešili tak, že jsme prostředky poskytli z vlastního rozpočtu. Určitě jste ale teď v lednu zaznamenali, že chtěl Babiš ono vládní nařízení o navýšení mezd řidičů zrušit a že pak naštěstí vzal zpátečku. Jako komunisté rozhodně podporujeme požadavky na důstojnou odměnu za vykonanou práci. Nicméně současný stav nejen odměn v dopravě, ale i třeba v kultuře, systémovým řešením rozhodně není…

Jak jsem pochopil, rozpočet tedy umožní i realizaci dalších priorit KSČM…

Určitě. Plánujeme koncepčně řešit i třeba otázku bezpečnosti, kdy máme v prioritách tolik žádanou podporu policejních služeben, které v mnohých potřebných místech již nejsou, a sama obec na jejich udržování nemá prostředky. Určili jsme si rok 2018 rokem, kdy nastavíme jasná pravidla financování tak, aby je bylo možné zohlednit v rozpočtu 2019. Usilovně pracujeme rovněž na sjednocení podpory významných akcí turistických i kulturních, abychom i tam nastavili jasná pravidla financování.

A hledáme i systémové úspory, které chceme realizovat, než přijde třeba další ekonomická krize. Konkretizaci tak dostává program energetických úspor, v rámci kterého nejprve získáme precizní přehledy navrhovaných provozních, zejména energetických úspor v organizacích, které pak budou s návratností investic v řádu několika měsíců až let realizovány. Ostatně, mám data o rapidních úsporách energií či vody v některých kulturních institucích vzniklých po realizaci akcí, které jsem prosadil v letech 2012 až 2016 a které vhodnost tohoto systémového řešení potvrzují.

Takže jste i dobří hospodáři. Existují ale i některé sporné body?

Rozdílné pohledy na řadu oblastí existují samozřejmě vždy. Ke cti partnerů však musím uvést, že i když máme nastavený systém pro řešení případných zásadních sporů, většinou si problematické věci dokážeme vyříkat k všestranné spokojenosti. Samozřejmě musíme přistupovat i na kompromisy a hodně jsme diskutovali už i o některých mimořádných výdajích kraje.

Asi myslíte podporu setkání příznivců Harley Davidson…

Ano, to je největší případ. Nedivím se tomu, že mnozí starostové a i naši členové pod vlivem mediálních zkratek bouřili proti desetimilionové dotaci. Že se nejednalo o podporu akce motorkářů, ale o dlouhodobou podporu propagace kraje pro specifickou cílovou skupinu návštěvníků, z nichž minimálně 100 000 jich sem skutečně přijede a utratí zde zhruba půl miliardy korun, to už se v médiích objevovalo sporadicky. Každopádně ale naše podpora nebyla nekritická, měla své podmínky a určitě ji budeme zpětně hodnotit. K naší práci totiž patří i notná a nutná dávka sebekritiky. Že nám v ní pomáhá i zpětná vazba od občanů, je nezpochybnitelné.

Nezbývá než popřát zastupitelům KSČM hodně úspěchů v jejich nelehké práci. Nyní přehodíme trochu list – jste stínovým ministrem kultury KSČM, co je na tomto poli nového?

Jako v každé oblasti samozřejmě je to nyní zejména otázka nové vlády a programového prohlášení. V našem odborném zázemí v sekci kultury rozebíráme situaci pravidelně a snažíme se najít oblasti spolupráce i s profesními a odborovými zástupci pracovníků v kultuře. Neměnný je samozřejmě náš základní a dlouhodobý požadavek na navýšení rozpočtu ministerstva kultury na jedno procento celkového rozpočtu bez výdajů na církve, na pravidelné a důstojné navyšování mezd zaměstnanců i větší částku na podporu živé a neživé kultury. Určitě chceme být s pomocí našich poslanců aktivní i v legislativní oblasti, ale to by bylo na samostatný rozhovor.

Každopádně se ale nyní také zabýváme vlastní kulturní politikou strany, tedy konkrétními kroky, jak naši stranu otevřít kulturní veřejnosti. Prozradím, že se bavíme třeba o projektu v oblasti kyberprostoru a multimédií, jenž by měl umožnit mnohým umělcům, kteří se nedostanou do mainstreamových médií nebo dokonce vůbec nikam, sdílet svá díla s veřejností.

To jsou smělé plány. Kdy budeme moci vidět nějaké výstupy?

Je to trochu běh na dlouhou trať, ale maraton to jistě není. Určitě mi ale v mé práci stínového ministra pomáhá to, že se mohu jako předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch na kraji více zapojit do praktické činnosti řady kulturních institucí, čehož rozhodně využívám.

To je určitě dobře, čteme reportáže o některých vámi navštívených akcích i v Haló novinách. Mnozí si vás pamatují ale ještě jako mladého komunistu. Jak byste se cítil vy sám?

I když už jsem středního věku, pořád mám mnohde ještě nálepku mladíka, ale to mi nevadí, aspoň se cítím mladší. Ostatně, k současným mladým komunistům mám stále blízko, ty roky drobné, nadšené činnosti mezi vrstevníky se zapomenout nedají, stejně tak se nedají přervat vazby utužené při společně strávených víkendech, kdy jsme sháněli podpisy pod petiční archy, vylepovali plakáty strany, rozdávali letáky či se snažili dělat tematické kampaně mezi mladými lidmi, nebo prostě společně vedli dětský tábor. Ten mladický elán, zápal mi v naší straně mnohdy chybí, a i když jsme se jako mladí dopustili mnoha chyb, udělal se i obrovský a dosud nedoceněný kus práce, na který se pouze pokoušíme navazovat.

Vnímám ale samozřejmě i to, že praktická politická práce mi pak byla jakýmsi dalším stupněm učitele, lepším než řada knih, bez nichž bych ale zase také nebyl zformován takový, jaký jsem…

To se postupně dostáváme k politické činnosti. Po neúspěšných krajských a parlamentních volbách se blíží sjezd strany. Máte nějaká očekávání či přání?

Určitě jako většina členů strany vnímám, v jaké situaci naše hnutí dlouhodobě je a jaké konkrétní problémy máme před sebou. Sjezd je nepochybně nemůže vyřešit mávnutím proutku a ani na to neaspiruje. Mnohé kroky odkládáme již roky a ještě roky je možná budeme muset řešit. Že však to komunisté nepoloží a o své místo na slunci se porvou, o tom jsem přesvědčen. Stejně tak o tom, že naší jedinou možnou cestou je být moderní stranou, která bude efektivně využívat moderní komunikační a prezentační nástroje, která bude umět pracovat s členy, rostoucí skupinou sympatizantů i s cílovými skupinami a která se bude opírat o jejich zpětnou vazbu. Strana, která bude jednotnou, akceschopnou, silnou komunistickou stranou, stranou s radikálním programem a zásadovými stanovisky.

Zbyšek KUPSKÝ