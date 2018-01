Ilustrační FOTO - Pixabay

Zakázek pro průmysl už tolik nepřibývá, stavebnictví dál balancuje nad propastí

Průmyslová výroba v listopadu uplynulého roku podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu vzrostla meziročně o 8,5 procenta a stavební produkce se zvýšila o 1,9 %.

K meziročnímu růstu průmyslu nejvíce přispěla výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů a výroba elektrických zařízení.

»K vysokému růstu výroby elektřiny přispěla nízká srovnávací základna loňského podzimu, kvůli odstávkám elektráren, naopak u automobilového průmyslu působí vysoká srovnávací základna z minulých let, kdy výroba rostla dvouciferným tempem,« okomentoval pro Haló noviny analytik skupiny Citfin Jiří Šimek skutečnost, že poprvé po dlouhé době neměla největší přínos k celkovému výsledku průmyslu výroba aut.

Produkce naopak klesla ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, v těžbě a dobývání a tisku a rozmnožování nahraných nosičů.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 5,7 %, přičemž tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily o 5,9 % a domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, stouply o 5,6 %.

»Nelze však přehlížet varovný signál v podobě nízkého růstu nových zakázek. Meziroční růst objemu zakázek jak z tuzemska, tak ze zahraničí byl v listopadu z celoročního hlediska znatelně podprůměrný. Propad v objemu nových zakázek vykázal třeba právě automobilový segment. To jen podtrhuje fakt, že se dříve či později dostaví cyklický útlum nedostatečně diverzifikované tuzemské průmyslové výroby,« uvedl pro Haló noviny Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích vzrostla podle statistiků o 3,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 1,8 %, zatímco tuzemské vzrostly o 6,2 %. Ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů nové zakázky klesly meziročně o 5,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu zvýšil meziročně o dvě procenta.

Útlum trvá už téměř dekádu

Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 3,1 %, avšak inženýrské stavitelství zaznamenalo další pokles, a to o 0,5 %.

»Matný výkon českého stavebnictví pokračoval i loni v listopadu. Stavební výroba se drží na 90 % objemu v roce 2010. Stavebnictví za sebou brzy může mít jednu celou dekádu v útlumu. To je zarážející zejména tváří v tvář současné obecné prosperitě české ekonomiky,« uvedl Kovanda. Stavebnictví podle něj od roku 2010 zažívá jen občasné vzmachy. Příkladem byl růst inženýrského stavitelství, které je tvořeno z velké části dopravní infrastrukturou, v roce 2015. Tehdy ČR dočerpávala evropské dotace z programového období 2007 až 2013. »Avšak prakticky po celé desetiletí se stavebnictví drží znatelně pod úrovní jeho vstupního roku. Od novely stavebního zákona, která platí od začátku letošního roku, přitom uspokojivou nápravu stavu příliš čekat nelze. Naopak naděje můžeme vkládat do čerpání z fondů EU,« dodal Kovanda.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš uvedl, že pro další období výrazné zlepšení nelze čekat. »Varujícím signálem je meziroční pokles hodnoty vypsané veřejné zakázky, která do konce listopadu meziročně klesla na pouhých 53 %. A to rozhodně nepřipouští žádný velký optimismus pro další vývoj v oboru,« řekl Matyáš. Podle ČSÚ se veřejné zakázky se na celkových tržbách v roce 2016 podílely 32,6 %, což bylo nejméně od roku 1996. Naopak nejvíce to bylo v roce 2002 (55,1 %).

Bytová výstavba opět klesá

Stavební úřady v listopadu vydaly 6999 stavebních povolení, meziročně o 4,7 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 34,7 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku se zvýšila o 51 %.

Počet zahájených bytů klesl meziročně o 3,1 % na 2594 bytů, počet dokončených bytů vzrostl o 4,6 % na 2693 bytů.

Stále se v oboru snižuje zaměstnanost. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu snížil meziročně o 0,3 %.

(ici)