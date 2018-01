Ilustrační FOTO - Pixabay

V kauze solárních licencí hrozí vyšší tresty

Obžalovaní i žalobce v případu údajně neoprávněných licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku trvají na svém odvolání proti rozsudku prvoinstančního soudu.

K jednání odvolacího Vrchního soudu v Olomouci se dostavilo všech osm obžalovaných, kterých se toto řízení týká. Soud si na projednání rozsáhlého případu vyčlenil sedm dní, rozhodnout však může i dříve. Záležet bude na délce odvolacích námitek, řekl předseda senátu Ivo Lajda. Obhájci soudu navrhují i doplnění dokazování včetně výslechu miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka, otce obžalovaných majitelů elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun.

Odvolání se týká osmi obžalovaných. Oba bratři Zemkové dostali 7,5 roku vězení. Techniky Vladimíra Čimperu, Jana Hudečka, Jaroslava Kryma a Karla Šupinu a bývalou vedoucí odboru licencí ERÚ Michaelu Schneidrovou poslal soud do vězení na 5,5 až 8,5 roku. K soudu přišla také bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková, které krajský soud nepravomocně uložil stejně jako Schneiderové 8,5 let.

Delší vězení, vyšší pokuty

Žalobce požaduje v případu údajně neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku vysoké peněžité tresty, ale i zvýšení trestu o dva roky u dvou z osmi obžalovaných. Majitelům elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun navrhl zvýšit původní peněžitý trest ze sedmi na 21 milionů korun. Nově požaduje uložení peněžitého trestu i pro Vitáskovou a Schneidrovou. Dvěma technikům navrhl zvýšení trestu z šesti na 7,5 roku.

Státní zástupce Radek Mezlík žádá olomoucký odvolací soud rovněž o to, aby Vitáskové uložil zákaz výkonu rozhodování jako úřední osoby ve správních řízeních na dobu 10 let. »Nové důkazy nepožaduji,« uvedl Mezlík. Ke slovu se již dostala také obhajoba. Předseda senátu Ivo Lajda avizoval, že na rozdíl od žalobce padly návrhy na doplnění dokazování.

V kauze bylo původně deset obžalovaných. Jednání u někdejšího šéfa odboru licencí ERÚ Luďka Pražáka vyloučil soud k samostatnému projednání, jeho stíhání nakonec loni v listopadu vrchní soud zastavil, neboť muž zemřel. U bývalé úřednice ERÚ Ilony Florianové krajský soud upustil od potrestání.

Mašina na peníze

Podle obžaloby elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun obdržely licence neoprávněně, a to na základě falešných revizních zpráv. Tím získali jejich majitelé, synové miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka, také právo na velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě. Vitásková podle obžaloby později zastavila jednání o obnově správního řízení o udělení licence, v němž mohli Zemkové o tato povolení přijít. Vitásková však vinu odmítá, kauzu považuje za vykonstruovanou. Podle spisu mohla státu za 20 let odběru energie z těchto elektráren vzniknout dvoumiliardová škoda.

(ng)