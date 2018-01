FOTO - archiv

Jsme parlamentní demokracie, ne justiční stát

Uzrál čas k omezení poslanecké imunity na výroky a skutky z doby mandátu, řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. V ostatních případech je pro vydání poslanců ke stíhání.

Sdělil to v rozhovoru pro server iRozhlas.cz. Rozsah poslanecké imunity je nyní podle Rychetského přehnaný, když se vztahuje na jakékoliv podezření z jakýchkoliv trestných činů spáchaných kdykoliv, kdekoliv, i v době před vznikem poslaneckého mandátu. »Jsem toho názoru, že uzrál čas k omezení poslanecké imunity na akty, výroky a skutky, které jsou vykonány v době výkonu poslaneckého mandátu. Je v zájmu parlamentu, aby ve všech jiných případech vždy rozhodl o vydání,« doplnil.

»Výrok mě překvapil. V podstatě z parlamentní demokracie přesouvá výkon moci na soudní orgány. Na jedné straně se Pavlu Rychetskému nedivím, když je předsedou ÚS, ale zásadně s ním nesouhlasím. Pokud odebereme svobodu slova voleným zástupcům lidu – poslancům, senátorům, krajským zastupitelům a politikům obecně, kde pak zůstane svoboda slova u občana?« reagoval pro náš list předseda ÚV KSČM, místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

Obecně se předseda Ústavního soudu vyjádřil také k otázce, jestli by imunita chránila poslance hnutí Svoboda a přímá demokracie, pokud by se dopustili výroku za hranicí zákona. »Připouštím, že míra svobody projevu zákonodárce při výkonu mandátu je velmi široká a může být chráněna imunitou. Kdyby tak ovšem činil mimo výkon mandátu, třeba na Twitteru, bylo by namístě vydání,« řekl Rychetský.

»To je veřejné vyjádření. Když se nebudu moci vyjadřovat na Twitteru, jak se pak budu moci vyjadřovat na setkáních s občany? A co znamená za hranicí zákona? Nabádání k válce? To souhlasím. V takovém případě poslance vydáme. Pokud bude vyzývat k válce, čehož se dopustil např. někdejší vicepremiér a ministr zahraničí ve Špidlově vládě Cyril Svoboda (KDU-ČSL) v době irácké krize, to přece víme. Tenkrát jsme posuzovali, zda jeho slova jsou v souladu se zákonem na ochranu míru. Ale musí se posuzovat, zda došlo k té intenzitě,« prohlásil Filip (Svoboda usiloval o silnější českou podporu útočné válce, tvrdil, že Irák má chemické a biologické zbraně, i když je tam inspektoři nenašli. Ještě před oznámením skutečného stanoviska vlády řekl v rozhlase, že v případě válečné operace proti Iráku – tedy bez mandátu OSN – bude stát ČR na straně koalice států podporující USA. Byl to však jeho osobní, nikoli vládní postoj – pozn. red.).

Filip si nedovede představit, že za každých okolností by měl být poslanec vydán. Pak podle něj nemusí být žádná imunita. »Řekněme si, že není a moc ve státě přebírá justiční systém, a budeme v justičním státě a nikoliv v parlamentní demokracii,« dodal předseda komunistů.

Babiš a Faltýnek si chtějí zprávu OLAF přečíst v češtině

Rychetský se k poslanecké imunitě vyjádřil v době, kdy bude sněmovna znovu jednat o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Policie je chce obvinit kvůli padesátimilionové dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. Oba podezření odmítají a hovoří o politické motivaci stíhání. Sněmovna je v minulém funkčním období ke stíhání vydala, nyní o nové policejní žádosti rozhoduje znovu – oba obhájili mandát, čímž nabyli imunitu v plném rozsahu.

Babiš a Faltýnek nyní požádali o posunutí termínu jejich účasti na jednání mandátového a imunitního výboru sněmovny, který projednává policejní žádost o jejich vydání. Chtějí se seznámit se zprávou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu v českém jazyce. Ta je nyní pouze v angličtině. Podle předsedy výboru Stanislava Grospiče (KSČM) výbor o žádosti Babiše a Faltýnka rozhodne dnes. Jaký je jeho názor? »Mají zákonný nárok, aby si mohli zprávu OLAF přečíst v češtině,« uvedl Grospič v ČT. Zpráva podle něj odpovídá policejnímu spisu. »Nepřináší žádné nové informace než ty, které známe ze spisového materiálu,« prohlásil Grospič.

Zpravodajka ke kauze Čapí hnízdo Kateřina Valachová (ČSSD) řekla, že jde o právo poslanců být slyšen, nikoli jejich povinnost. »Je to jejich právo. Ale stejně tak opačně platí, že když nepřijdou, tak výbor nemá nějakou překážku přijmout usnesení,« dodala. »Je zjevné, že bude snaha celou věc odsunovat a oddalovat jakýmikoliv kroky, a toto do toho určitě zapadá,« míní člen výboru Marek Výborný (KDU-ČSL). Zítra totiž bude sněmovna jednat o žádosti Babišovy menšinové vlády o vyslovení důvěry.

