Francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Číny. FOTO - theapricity.com

Macron v Číně podpořil Hedvábnou stezku

Čína a Evropa by měly spolupracovat na plánu Pekingu na vybudování novodobé Hedvábné stezky (One Belt, One Road), která má spojit Asii, Evropu a Afriku pomocí sítě železnic, přístavů a další infrastruktury.

Na úvod své třídenní návštěvy Číny to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zdůraznil přitom, že tato iniciativa nesmí být »jednosměrná«.

Podle Macrona nové projekty týkající se infrastruktury a kultury, které propaguje Čína, by se mohly stát zájmem Francie a Evropy, pokud budou vedeny v duchu spolupráce. Francouzský prezident je v Číně na své první návštěvě ve funkci a slíbil, že během svého mandátu bude Čínu nejméně jednou ročně navštěvovat.

Čínský prezident Si Ťin-pching oznámil svůj ambiciózní plán nové Hedvábné stezky v roce 2013 a na loňském květnovém summitu do něj slíbil investovat 124 miliard dolarů. Peking zdůrazňuje, že cílem stezky je posílit obchodní vztahy Číny s Evropou a dalšími zeměmi. Macron však namítá, že: »Tyto cesty se nesmějí stát novým nástrojem hegemonie a učinit ze zemí, kterými procházejí, vazaly,« prohlásil.

V Si-an

Svou první návštěvu Číny ve funkci zahájil Macron symbolicky zastávkou ve městě Si-an, kde začínala starobylá Hedvábná stezka. »Hedvábná stezka nebyla v minulosti jen čínská,« řekl Macron v projevu před akademiky, studenty a podnikateli v paláci, který byl za dynastie Tchang více než 220 let královskou rezidencí. »Stezky mohou být jedině sdílené. Nemohou být jednosměrné,« prohlásil Macron.

Francouzský prezident, který přicestoval do Číny s delegací 50 podnikatelů, vyjádřil naději, že francouzské firmy získají větší přístup na čínské trhy. Doufám v nový začátek vztahů EU a Číny na základě »rovných pravidel«, prohlásil Macron.

Britský ministr financí Philip Hammond v prosinci řekl, že Británie, která opouští Evropskou unii, si přeje těsnější spolupráci s Čínou na jejím plánu nové Hedvábné stezky.

Macron nicméně prohlašuje, že Evropa by neměla být ve svých obchodních vztazích naivní, a prosazuje přísnější antidumpingová pravidla proti dovozu levné čínské oceli, napsala agentura Reuters.

Čína je největším obchodním partnerem Francie v Asii, vloni ale Francie zaznamenala ve vzájemném obchodu deficit ve výši 30 miliard eur.

S prezidentem Si Ťin-pchingem a dalšími vysokými čínskými představiteli bude Macron jednat dnes a zítra. Francouzská vláda uvedla, že tématem rozhovorů budou i otázky Severní Koreje, boj proti financování terorismu a klimatické změny.

Kůň darem

Podle agentury Reuters přivezl Macron svému čínskému protějšku jako dar koně elitní republikánské gardy, k jejímž úkolům patří i ochrana francouzského prezidenta. Čínský prezident byl údajně fascinován 104 gardisty, kteří ho doprovázeli v průběhu jeho poslední návštěvy Paříže v roce 2014. Francouzský prezidentský palác označil podle ČTK dar v podobě osmiletého hnědého valacha jménem Vesuvius za »bezprecedentní diplomatické gesto«.

Agentura Reuters napsala, že to je poprvé, co Francie daruje koně gardistů, a že se rovněž jedná o reakci na čínskou »pandí diplomacii« poté, co se Macronova manželka Brigitte stala kmotrou čínské pandy zapůjčené Pekingem do zoologické zahrady nedaleko Paříže.

(rom)