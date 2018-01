Osmnáctihodinová zácpa

Sněhová kalamita o víkendu způsobila v centrální části Španělska chaos na silnicích, tisíce lidí musely strávit až 18 hodin v autě na dálnici u Madridu. Z odpovědnosti za dopravní kolaps viní vládní úřad pro dopravu firmu, která má na starosti komunikační systém na dálnici.

Částečně ale i řidiče, kteří se podle šéfa vládního úřadu pro dopravu nepřizpůsobili extrémním podmínkám (neměli sněhové řetězy), takže nehody pak ztěžovaly práci sněžným pluhům. Informoval o tom deník El País.

Téměř 80kilometrový úsek dálnice AP6 nedaleko Madridu se podařilo zcela zprovoznit až po 18 hodinách v neděli odpoledne. Přes 3000 aut zůstalo od sobotního večera na této dálnici zablokováno, tisíce lidí tak musely strávit mrazivou noc v autech. »Byly nás tam tisíce, nedostali jsme žádné informace,« postěžoval si jeden z řidičů, který kritizoval i nedostatek pluhů na odklízení sněhu.

Na pomoc musela dorazit armáda, která pomáhala s odklízením sněhu i s evakuací. Malé děti a nemocné převezla do města Segovia do nemocnice či do náhradního ubytování a lidem, kteří nocovali v autě, roznášeli vojáci jídlo a teplé nápoje.

Vláda chaos na dálnici AP6 vysvětlila jako extrémní situaci způsobenou hustým sněžením a zvýšeným dopravním provozem v době svátku Tří králů. »Takové věci se prostě za extrémních podmínek stávají,« komentoval situaci mluvčí španělské vlády Íňigo Méndez.

Ministr pro rozvoj Íňigo de la Serna listu El País řekl, že vláda zahájila vyšetřování, které může vést až k pokutě pro firmu Iberpistas. Ta podle vlády nedostatečně informovala veřejnost o situaci na dálnici. Firma se však hájí, že udělala maximum a že konečná rozhodnutí jsou v takových situacích na vládě.

Vládu za nezvládnutí situace už v neděli kritizovala opozice. Podle šéfa socialistů Pedra Sáncheze musí vláda vysvětlit »absolutní selhání v preventivních opatřeních«. Vysvětlení žádá také šéf radikální levice Podemos Pablo Iglesias, podle něhož vláda situaci nezvládla, ač se čekalo vydatné sněžení i větší provoz.

