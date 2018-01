FOTO - archiv

Pokračovaly rozhovory CDU/CSU se SPD

Druhým dnem v Berlíně pokračovaly sondovací rozhovory mezi konzervativní unií CDU/CSU a sociální demokracií (SPD) o nové německé vládě. Jedním z hlavních témat byla Evropa a evropská politika budoucí německé vlády.

Šéfové trojice stran - Angela Merkelová (CDU), Martin Schulz (SPD) a Horst Seehofer (CSU) - měli kolem poledne separátní schůzku k evropské problematice, na níž řešili mj. otázku, jak reagovat na reformní návrhy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Pro to, aby nová vláda kladla na evropskou politiku mnohem větší důraz, se už v neděli v rozhovoru s veřejnoprávní televizí ARD vyslovil ministr zahraničí Sigmar Gabriel (SPD). Dosavadní velká koalice CDU/CSU a SPD podle něj udělala chybu, že se příliš soustředila na vnitřní politiku a málo na dění na evropské scéně. Ta by podle Gabriela měla nyní stát ve středu možné koaliční smlouvy.

Cesta k ní ale bude ještě poměrně dlouhá. Ve čtvrtek nebo v pátek by sice už mělo být jasno, zda sondovací rozhovory skončily úspěchem, cestu k vlastním koaličním vyjednáváním by ale musel 21. ledna otevřít sjezd sociálních demokratů, z nichž si řada pokračování velké koalice nepřeje. Případnou koaliční smlouvu by pak zase muselo podle ČTK posvětit vnitrostranické referendum SPD.

Aby to bylo možné, musí podle pozorovatelů sociální demokraté ve vyjednávání prosadit velkou část svého programu. Jak se jim to daří, ale zatím nemůže veřejnost posoudit, protože se předsedové stran už předem domluvili na tom, že všech 39 vyjednavačů bude mít zákaz o postupu rozhovorů podávat informace. Média tak mají zatím k dispozici pouze obecné formulace typu slov předsedy SPD Martina Schulze, který mluvil o velmi konstruktivní atmosféře, nebo místopředsedy CDU Armina Lascheta, jenž hovořil o dobrém pokroku...

(rj)