Nový náš hrdina – Kurt Knispel

Ne už Masaryka a Beneše, ale Kurta Knispela je nám napříště ctít a slavit.

Když, tuším v průběhu roku 2015, navštívil tehdejší ukrajinský premiér Jaceňuk kancléřku Merkelovou, aby ji požádal o další půjčku k dočasnému zaplnění prázdné ukrajinské státní pokladny, pronesl při té příležitosti projev, ve kterém vyzdvihl společný osud obou národů – to jest německého a ukrajinského. Oba totiž, podle Jaceňukova vyjádření, se v roce 1944 staly - a to prý též zhruba ve stejném čase - obětí sovětského přepadení.

Když jsem tuhle větu tehdy četl, připadala mi jako výrok šílence, kterého nikdo v Evropě či ve světě nemůže brát vážně, čili jako něco, čím se Jaceňuk znemožnil v očích nejen Moskvy, ale i Londýna a Washingtonu. Že po takovémto výroku ho snad příslušné úřady Ukrajiny či Evropy musí spoutat a dovléct k dodatečnému jednání norimberského soudu s válečnými zločinci, že snad i kancléřka Merkelová, sice až dodatečně, ale přece jen, se bude od Jaceňukova nehorázného výroku distancovat – ale ono se nedělo nic. Rozlehlo se tzv. ticho po pěšině.

A to ticho mně už tehdy napovědělo, že Jaceňukův výrok nebyl žádným úletem či nedopatřením, ale že už v roce 2015 šlo o první vlaštovku budoucího výkladu dějin, tak jak jej ve Washingtonu pro potřeby vojenskobezpečnostního komplexu vypracovali neokonzervativní stratégové a jehož hlavní poselství pro lidstvo zní takto: Rusko bylo vždy agresorem, a to včetně druhé světové války, agresorem zůstává i dnes, agresorem, proti němuž musí svět sebrat všechny své branné síly.

Takovými nesmysly nás zaplavují dennodenně. Sem patří i pořad, který jsme měli příležitost vyslechnout i v jednom z nejoslavovanějších dnů nového roku, čili v jeho den první, a to dokonce v dopoledních hodinách. Dne 1. ledna se totiž ČT24 věnovala nikoli oslavě našich vlastních synů a hrdinů, ale Kurta Knispela, našeho prý rodáka ze Sudet, který se stal zneškodněním 168 nepřátelských tanků nezapomenutelným tankovým esem a hrdinou wehrmachtu. Ale dodejme: nově i hrdinou naším. V naší zemi se narodil a v naší zemi - u Vrbovce na Znojemsku - též zesnul. Čili je to hrdina vpravdě náš, a proto též na nás je, ještě snad víc než na Němcích, abychom jeho památku vzpomínali.

Vždyť uvažte: Vyřadil, hlavně díky prý geniální schopnosti odhadovat vzdálenosti, jak jsme se z pořadu na ČT24 dověděli, 168 nepřátelských tanků. A uvažujte dál. Kdyby těch vyřazených tanků z děla Kurta Knispela bylo ještě víc, třeba tisíc nebo dva tisíce, nemusela válka vůbec dopadnout tak bídně, jak dopadla. Totiž porážkou Hitlerovy říše, ale naopak jejím slavným vítězstvím, po kterém bychom my Češi – jak bylo Hitlerem neodvolatelně plánováno – cestovali v dobytčácích stejnými cestami a do stejných táborů smrti, jako předtím cestovali Židé. I my bychom se, a hlavně my, protože jsme měli jít hned po Židech, přetvarovávali na černý kouř nad komíny elektrických pecí s kapacitou sto spálených těl na jednu pec a jeden den, a padali bychom na rošty těch pecí hromadně, bez výběru všichni, včetně praprarodičů a prarodičů těch dnešních redaktorů ČT, kteří by se pochopitelně nemohli narodit.

Nepochybuji o tom, že někdo dnes chce vystavět Knispelovi ve Vrbovci jeho pomník. A jediná má naděje, že se tak nestane, se upíná k faktu, že Knispel pálil nejen po Rusech, ale v Normandii a u Caen i po Angličanech a Američanech. Kdyby zabíjel jen Rusy, tak mu ten pomník natuty už v naší zemi stojí.

Lubomír MAN