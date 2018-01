Redakční sloupek

OLAF? Ne, planeta

Skoro všichni dnes řeší eurozprávu OLAF, týkající se Čapího hnízda a šance, jak se kvůli legračním 50 milionům zbavit premiéra Babiše (zatímco když se u nás prošustrovávaly těžké miliardy, téměř nikoho to nevzrušovalo). Jenže světové dějiny, přátelé, běží někde úplně jinde.

Pomineme-li zcela oprávněné, stále víc podrážděné reakce přírodních živlů na to, co s matičkou Zemí sobecky provádíme, oči většiny světové veřejnosti jsou v posledních dnech právem obráceny zejména ke Korejskému poloostrovu. A to nejen proto, že přesně za měsíc se tam rozeběhnou hry XXIII. zimní olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu.

I v této souvislosti se řeší, co na to pro změnu severokorejský Pchjongjang. A ten reaguje velmi pozitivně, komplexně, až nečekaně vstřícně. Nejenže považuje za samozřejmý speciální olympijský »klid zbraní« i účast svých sportovců na hrách, ale dokonce uvažuje i o tom, že by se podílel na společné jednotné korejské reprezentaci pro ZOH. Jednat se o tom mezi oběma Korejemi bude právě dnes.

Ve chvíli, kdy tohle každý rozumný člověk kvituje, dokonce i ten, kdo severokorejskou »monarchii« považuje za minimálně kontroverzní, jediný muž (se svými černými ovečkami) prská nadále, seč může, ba o to víc.

Jmenuje se Trump, Donald Trump. Na svém jediném komunikačním prostoru (protože osobně s lidmi jednat neumí) tweetuje o velikosti jaderných čudlíků a přes americkou velvyslankyni při OSN Nikki Haleyovou vydírá KLDR, že bavit se s jejím Kimem bude jen tehdy, až ten se vzdá svých jaderných ambicí. O tom, že by se podobně zachoval i Washington, ovšem ani slovo. Naopak. Veškeré nedávné Obamovy snahy o denuklearizaci planety mají být co nejrychleji zapomenuty...

Tohle Trumpovo pokrytectví nelze opomíjet! Daleko spíš než nějakého OLAFa. Pro mě stejně těmi nejlepšími Olafy zůstanou jen Ludwig a Jentzsch, východoněmecké hvězdy Závodu míru z 80. let minulého století. Zejména to, co předváděl právě slavný spurtér Olaf Ludwig, dvojnásobný vítěz »Tour východu« a zlatý olympijský medailista ze silničního závodu jednotlivců na LOH v Soulu 1988, patří do zlatého fondu dějin světového sportu. Nikdy nezapomenu na to, jak jsme coby školáci běhali od cíle etap ZM do hotelů, kde cyklisti byli ubytováni, abychom ulovili co nejvíc autogramů našich, do mírových pedálů šlapajících vzorů. Kde ty časy jsou?!

Roman JANOUCH