Pocta muzikálům, nebo spíš mučení?

To nejlepší z nejlepšího za posledních 25 let na české muzikálové scéně hodlal podle organizátorů oslavit koncert Proms Gala ve Foru Karlín, na kterém se vskutku důstojně podílel Český národní symfonický orchestr. I směřování celé podívané k Bídníkům (Les Misérables) jako skutečně tomu nejlepšímu, co se u nás ze zahraničních titulů opakovaně úspěšně uvádělo, bylo logické. Tím ale výčet pozitiv koncertu pomalu končí.

Show proběhla už v říjnu, Česká televize ale záznam uvedla až 30. prosince na Artu, takže ti muzikáloví nadšenci, kteří se na prakticky vyprodanou událost nedostali, resp. ti novináři, kterým ani nebyla nabídnuta akreditace, mohli hodnotit, oč v originále přišli, až nyní, po Novém roce.

Obsazení koncertu muzikálovými hvězdami jako Monika Absolonová, Hana Holišová, Jan Kříž, Marián Vojtko, Michaela Gemrotová či Michaela Nosková slibovalo skutečný zážitek. Ale už umístění koncertu do nemuzikálových prostor Fora Karlín (vlastně jakéhosi rozsáhlého hudebního klubu) leckoho překvapilo a někteří z účinkujících potvrdili, že zvukově to nestálo za nic. Škoda, že producenti Janis Sidovský (a František Janeček), když už na projektu chtěli za každou cenu vydělat (horentní cena za lístky je toho dokladem), ho neumístili do kongresového sálu Kongresového centra Praha, kde se uváděl mj. dosud nejúspěšnější domácí muzikál všech dob, Dracula, ale také třeba Monte Cristo (z obou titulů na Poctě muzikálům umělci také zpívali).

Kontroverzně průhledná byla i nominace některých interpretů v některých z nabízených árií (Pavel Vítek, Tereza Mátlová (Janečková) i jejich dcerka Janečková). A Sidovského argumentace, že interprety vybírali podle toho, zda mají na repertoáru slavné muzikálové melodie a patří k nejobsazovanějším umělcům tuzemských scén, by se dala rozbourat jako domeček z karet. Bára Basiková či Jan Ježek by toto hodnocení snesli ještě tak před deseti, patnácti lety, ale dnes?

Pokud chtěli tvůrci udělat skutečnou poctu muzikálům a ne naopak »mučení muzikálem«, jak ho vyhodnotila řada ostřílených milovníků muzikálů, pokud chtěli získat nové příznivce pro bezesporu nejnáročnější divadelní žánr, měli vsadit na víc Holišových a Křížů, tedy skutečných současných špiček muzikálových scén. Máme jich v ČR bezpočet. Domácích i slovenských.

Ale abychom završili ohlédnutí za Proms Gala přece jen pozitivně. Tomu, kdo vybíral šaty pro Hanu Holišovou (viz oba naše snímky), navrhujeme udělit nejvyšší mezinárodní módní ocenění, jaké lze získat. Byl to jeden sen!

Roman JANOUCH

FOTO - Martin PALDUS (2)