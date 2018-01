FOTO - Haló noviny

Odsouzena za to, že dostala mail?

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková u olomouckého vrchního soudu odmítla své pochybení v kauze solárních elektráren na Chomutovsku.

Podle jejího obhájce se neprokázalo, že to byla právě Vitásková, která dala souhlas se zastavením obnovy správního řízení, ve kterém mohli majitelé elektráren zprovozněných těsně před koncem roku 2010 o svou licenci přijít. Žalobce však o její vině nemá pochyb, svědčí prý o tom komplex důkazů.

Vitásková, která do čela úřadu nastoupila až osm měsíců po tomto případu, se v kauze u olomouckého soudu zodpovídá spolu s tehdejší vedoucí odboru licencí ERÚ Michaelou Schneidrovou a dalšími šesti obžalovanými. Podle obžaloby šéfka ERÚ vydala na začátku roku 2012 souhlas k zastavení obnovy správního řízení, v němž mohli majitelé elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun o licenci přijít. Souhlas prý udělila Schneidrové.

Podle obhájce nemůže klíčový důkaz obžaloby, kterým je e-mail ze 4. února 2012 údajně dokazující souhlas s nezákonným rozhodnutím, obstát. »Prokazuje pouze skutečnost, že do e-mailu mé klientky byl doručen e-mail obžalované Schneidrové. Má klientka na email Schneidrové nijak nereagovala, odpovídala pouze na ty, které ji zajímaly. To, že Schneidrová rozhodnutí vydala, bylo kvůli tomu, že na ni bylo naléháno. Je tedy pravděpodobné, že jej vydala bez souhlasu Vitáskové,« uvedl obhájce. Tvrdil, že si byla Vitásková vědoma, že je třeba rozhodnout, ale nikdy neříkala jak. »Zachovala se tak, jak se zachovala měla,« dodal obhájce.

Vitásková u soudu poukázala na to, že do úřadu nastoupila až v srpnu 2011. Schneidrovou prý jmenovala do funkce, neboť místo nebylo obsazené. »Přezkumné řízení v rozhodnutí Schneidrové jsem zahájila ještě před tím, než byla tato skupina včetně inženýrky Schneidrové obviněna,« uvedla Vitásková, kterou společně se Schneidrovou potrestal nepravomocně krajský soud za jejich jednání 8,5 lety vězení.

(ng)