Ilustrační FOTO - Pixabay

Na Jihlavsku přibývá případů příušnic

Nahlášeno je prozatím 105 nemocných. Infekce se šíří především ve školních kolektivech. Nejvíc nemocných má jihlavská základní škola Seifertova, kterou navštěvují mladí sportovci. Jen do 4. ledna tam krajská hygienická stanice evidovala 27 případů. Nejvyšší nárůst počtu nemocných zaznamenala na konci roku.

»Do konce listopadu jsme měli asi 35 případů. To ještě šlo. Pak začalo nemocných přibývat. Nejvíce nových případů onemocnění bylo v 52. týdnu minulého roku. Hlášeno bylo celkem 34 případů. Týden před tím to bylo čtrnáct. Ve věku nad 15 let máme jen do 4. ledna evidováno 27 nemocných. Většinou se jedná o osoby do 19 let. Nejvíc nemocných je ale ve věku 10 až 14 let,« řekla ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice Alena Dvořáková. S příušnicemi bojuje především Jihlava a některé okolní obce. V jiných částech Vysočiny se podle hygieničky objevují případy příušnic zatím jen výjimečně.

S vysokým počtem nemocných se Jihlavsko podle Dvořákové potýkalo už v první polovině loňského roku. Celkem onemocnělo 192 lidí. Během letních prázdnin, kdy byly děti mimo kolektiv, se nemoc neprojevila. S novým školním rokem nemocných znovu přibylo. Kromě školy Seifertova jsou případy příušnic i v dalších jihlavských školách. K šíření nemoci podle odborníků přispívá nedůsledné dodržování hygieny, nedostatečné větrání, půjčování lahví s pitím nebo společné užívání příborů. Náchylnější k nákaze jsou lidé s oslabenou imunitou. »Velmi zdůrazňujeme, aby děti, i když mají třeba jen mírný průběh nemoci, nešly do školy dřív než po devíti dnech od projevení prvních příznaků. Devět dní je člověk infekční,« zdůraznila Dvořáková.

Příušnice se projevují celkovou únavou, vysokými teplotami a bolestivými záněty příušních žláz. Vzdušná nákaza se přenáší i slinami, lidé by proto hlavně neměli sdílet společné nádobí při jídle a pití. Trvalým následkem onemocnění může být ztráta sluchu a u chlapců po pubertě i přechodná neplodnost.

(zku)