Babišova vláda důvěru poslanců KSČM nedostane

Všichni poslanci KSČM budou hlasovat proti vyslovení důvěry jednobarevné menšinové vládě Andreje Babiše (ANO). Po jednání Výkonného výboru ÚV KSČM to novinářům řekl předseda ústředního výboru Vojtěch Filip.

Komunisté mají výhrady k obsahu programovému prohlášení i k některým ministrům, kteří podle nich nezajišťují realizaci toho, co obsahuje programové prohlášení vlády. Proto Výkonný výbor ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu, aby v prvním pokusu o získání důvěry klub KSČM Babišově vládě důvěru nevyslovil – aby hlasoval proti návrhu. Klub, který se v úterý sešel, to jednomyslně odsouhlasil. »Přitom akceptujeme, že jsme měli možnost se k vládnímu prohlášení vyjádřit, že určitá vstřícnost tu byla, a i při odmítnutí budeme dál jednat s vítězem voleb, zda by v případném druhém pokusu příští vláda akceptovala více z našeho politického programu. Jsme přesvědčeni o tom, že situace v ČR vyžaduje, aby zde byla vláda s důvěrou, aby měla šanci vládnout a rozhodovat o věcech, které jsou velmi akutní,« prohlásil Filip.

Dále řekl, že KSČM po volbách loni v říjnu slíbila, že bude pracovat na tom, aby se odblokovala situace ve sněmovně vzhledem k tomu, že většina politických stran směřovala tzv. do opozice a nikdo nechtěl převzít zodpovědnost za situaci v ČR. »Náš první úkol byl splněn. Podařilo se nám odblokovat situaci, bylo zvoleno vedení sněmovny, výbory, komise a stálé delegace,« připomněl.

Poukázal na to, že po jmenování vlády neměla většina stran zájem se vyjádřit k návrhu programového prohlášení. KSČM využila šance, kterou dávalo vítězné hnutí ANO, a k návrhu poslala písemné vyjádření. »Naši stínoví ministři zpracovali jednotlivé kapitoly, místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš s odborným zázemím zpracoval celkový pohled na vládní návrh, takže výkonný výbor dostal kompletní seznam toho, co bylo z volebního programu KSČM akceptováno ve vládním prohlášení, co nebylo, co tam chybí a co tam přebývá. To byly čtyři pozice, které jsme hodnotili,« sdělil Filip. KSČM ocenila, že byly akceptovány některé změny, ale vyčítala hnutí ANO, že bez písemných návrhů dalších sedmi stran ve sněmovně se řídilo jejich volebními programy, a do konečného textu programového prohlášení zahrnula pak vláda i věci, se kterými komunisté nepočítali.

Chybí zdanění církevních restitucí i jejich revize

Filip ocenil, že v programu Babišovy vlády je návrh na obecné referendum. Ale ten byl i ve vládním prohlášení Sobotkovy vlády z roku 2014, který prošel pouze prvním čtením, byl zaparkován ve výborech, vláda na něm dál nepracovala a vůbec ho neprosazovala jako svou prioritu. Předseda ÚV KSČM se proto obává, že by se situace mohla opakovat. »Budeme trvat na tom, aby se premiér vyjádřil k tomu, zda s tím počítají jako s vládní prioritou,« sdělil Filip.

KSČM rovněž navrhovala, aby program vlády obsahoval zdanění církevních restitucí. Nestalo se. Komunisté už předložili ve sněmovně konkrétní návrh. Vláda nepočítá ani s návrhem na revizi církevních restitucí. Filip připomněl případ, kdy soudy rozhodly o tom, že konkrétní soukromý podnik má vydávat pozemky, které řádně koupil od státu, přestože ona konkrétní církev dostává finanční náhradu za nevydaný majetek. »A protože to je principiální spor o tom, zda je přezkoumatelné privatizační rozhodnutí a zda víc jsou církevní restituce než privatizace - a to se musí rozhodnout, požadujeme od vlády revizi církevních restitucí,« vysvětloval Filip novinářům.

Záznam z tiskové konference VV ÚV KSČM na FB KSČM.

(ku, jad)