Zlaté řemeslo?!

Platí, nebo neplatí pořekadlo, že řemeslo má zlaté dno? Podle situace na trhu práce, kdy se firmy předbíhají v nabídkách a hledají zkušené řemeslníky a kdy sehnat například pokrývače na stavbu je takřka nemožné, by se dalo říct, že má. Bohužel si to ale nemyslí dnešní mládež. Podle posledních informací MŠMT má pouze 18 procent žáků 9. tříd základních škol zájem vyučit se řemeslu a pracovat rukama. Je to nejhorší údaj od roku 1989.

Ale jaká je tedy situace? Podle dětí vychovávaných již v digitálním světě je práce rukama mnohdy něčím neskutečně podřadným. Většina dětí si představuje, že bude pracovat pro prosperující firmu v teplé kanceláři s vidinou kariéry a stále vyšším platem. Nebo natrefí na geniální myšlenku, často v úzké souvislosti se světem internetu, a zbohatnou jako podnikatelé. Jenže kdo jim pak postaví super dům, vyrobí auto, ušije oblečení a zaplní obchody jídlem?

Výmluvy, že pracovat rukama se nevyplatí, že tato práce je velmi špatně placená, už také není tak úplně pravda. Ano, jsou obory, jako je třeba zemědělství, kde jsou ceny práce stlačovány výkupními cenami. Nebo některé velké firmy záměrně vydělávají na nízkých nákladech na práci. Ale i ty se dnes musejí srovnat s realitou, kdy zkušený řemeslník si sám na sebe nebo v dobře zavedené firmě přijde na 35 i 40 tisíc. O takovém platu si mohou mnozí státní úředníci (úřednice) nechat pouze zdát.

Dalším problémem je to, že maturita je dnes základ. A výuční obor bez maturity nemá do budoucna smysl. Ale mnoho škol již nabízí vyučení v oboru i s maturitou nebo nástavbové studium s maturitou. Pravda, nástavbové studium znamená často protáhnout si učení ze tří na pět let. Ale pro budování vlastní budoucnosti by mělo být v zájmu každého, aby udělal maximum co nejdříve. Dodělat si maturitu jde samozřejmě i později, ale už je to mnohem složitější…

Je pravda, že tento trend je ovlivněn takzvanou 4. průmyslovou revolucí, podle které by měly být továrny budoucnosti ještě více robotizované. Ale stále ještě existuje mnoho oborů, které se bez lidského umu neobejdou ani v budoucnosti. Proč děti nechtějí být pekařem, kuchařem, cukrářem, truhlářem, instalatérem nebo elektrikářem, nemluvě o fyzicky náročných, ale dnes již slušně placených oborech, jako je zedník nebo pokrývač? Přitom všechny tyto obory jsou dnes vysoce nedostatkové. A opět mají zlaté dno. Jen ano – musí se pracovat rukama…

Helena KOČOVÁ