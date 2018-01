Zemanovi protikandidáti monotónní, jako obehraná gramofonová deska

Volič v prezidentských volbách může zjistit společné znaky jeho protikandidátů. Na prvním místě je to především neustálé varování před Zemanovou politikou »všech azimutů«. Všichni kandidáti unisono pějí jeden obehraný hit - Zeman je »škůdce státu a rozbiječ« tzv. eurojednoty pro svůj příklon k asijským mocnostem, mezi které oni počítají i Rusko. A neustále vypočítávají domnělé »škody a katastrofy« plynoucí prý z takové zahraniční politiky. Aniž by někdo někdy dokázal, jaká škoda Česku vznikla. Opak je pravdou.

Prezident Zeman jen napravoval škody vzniklé lokajskou »tibetopolitikou« typickou například pro prezidenta Havla, která zničila hospodářské i společenské styky s Čínskou lidovou republikou natolik, že škody lze přičíst jemu.

Další mantra, neustále vykládaná jako smrtelný hřích ing. Zemana, je výrok pana exministra Pospíšila - »Zeman prezident rozdělitel«. Větší nesmysl bychom v naší politice nemohli najít, pomineme-li hermanovské a sobotkovské bláboly o sudetských Němcích jako našich přátelích a spojencích.

Pan Zeman není rozdělitel ani lidu, ani národa českého, ani třídní bojovník. Pan prezident je naopak prezident většiny národa. Je to typický prezident »dolních milionů proti stovkám elitářů«. A právě toto je příčinou smrtelné zášti, té zášti, kterou teolog pan Halík právě vyjádřil výhružkou voličům - »kdo volí pana Zemana, proviní se proti státu«. Odhlédneme-li od morální hanebnosti tohoto výroku, je informačně evidentně nepravdivý. Pan Zeman se prohlašuje vůči protikandidátům za »agenta republiky«, nikoli za proruského či pročínského agenta, jak mu neustále předhazují protivníci.

Malý státeček, jako je republika v relaci k velmocem, musí udržovat dobré vztahy se všemi mocnostmi, a nikoli být jen lokajským otrokem mocnosti jediné! Toto je princip geopolitiky malého státu, balancéra, jak to například nazývá ve svých knihách geopolitolog profesor Oskar Krejčí.

Co nabízejí protikandidáti? Všichni nabízejí jedno a totéž. Ještě větší shýbání hlav před Unií, ještě větší otroctví před NATO. Ještě větší protektorátní souhlas s migranty všeho druhu. Ještě větší politiku podpory různých elit, neziskovek a podobných kanálů tekoucích z těla republiky. Někdo by mohl namítnout - prezident Zeman je eurista! Ano, je to eurorealista, ale zároveň rovný, nikoli otrocky sehnutý politik. Mohli bychom donekonečna vypočítávat, k čemu všemu se Zemanovi kandidáti zavazují, včetně folklórních slibů o vrácení domněle ztracené »důstojnosti Hradu«. Hrad neztratil důstojnost již za Havlových koloběžkářů? Na blábolech a folklórních mýtech přece nelze stavět volbu prezidenta. Prezident Zeman získal podporu národa - jak se projevilo všude, kam přijel - nikoli sliby, ale reálnou prací pro republiku. Prací zkušeného hospodáře doma, a postojem nezávislého státníka v zahraničí.

Proto například my odbojáři nemáme jinou alternativu, než volit pana prezidenta Zemana. I když nás za to pan profesor Halík posílá do horoucích pekel. (Ostatně, když jsme u folklóru, v pekle se alespoň zdarma ohřejeme a nebudeme musit platit našimi oligarchy předražený ruský plyn.) Tak to alespoň vidíme my odbojáři.

Jiří JAROŠ NICKELLI