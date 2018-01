FOTO - Pixabay

Pchjongjang a Soul zlepšují své vztahy

Severní Korea a Jižní Korea se dohodly na řadě kroků směřujících ke zlepšení vzájemných vztahů. KLDR oznámila, že vyšle svou delegaci na zimní olympijské hry, konané v únoru v Jižní Koreji. Oba státy se také domluvily na obnově vojenské horké linky a uspořádání vojenských rozhovorů. Plyne to z prohlášení vydaného na závěr mezikorejského jednání, jež se v úterý konalo v pohraniční vesnici Pchanmundžom. Šlo o první dialog mezi zástupci Pchjongjangu a Soulu od roku 2015.

»Obě země se dohodly snížit stávající vojenské napětí a uspořádat vojenské rozhovory o této otázce,« píše se podle AFP v komuniké. Obnovena má být vojenská horká linka zřízená v západní části hranice pro naléhavé spojení mezi armádami obou zemí. »Naše strana ji začne znovu používat ve středu v 8.00 místního času (o půlnoci SEČ),« uvedl náměstek jihokorejského ministra pro sjednocení Čong He-song. Civilní horká linka mezi oběma zeměmi v Pchanmundžomu byla zprovozněna již minulý týden.

Vylhané tvrzení

KLDR přerušila komunikaci prostřednictvím vojenské i civilní horké linky v únoru 2016 v odvetě za uzavření společné průmyslové zóny Kesong, k němuž Jižní Korea přistoupila v reakci na raketové a jaderné testy KLDR. Podle tvrzení Soulu KLDR využívala devizy z Kesongu na nákup materiálu pro své zbrojní programy, ale vyšetřování zorganizované jihokorejským ministerstvem pro sjednocení prokázalo, že toto jihokorejské tvrzení je zcela vymyšlené, nepravdivé.

Účast na OH

Rozhovory byly zorganizovány poté, co se severokorejský vůdce Kim Čong-un ve svém novoročním projevu vyslovil pro zlepšení mezikorejských vztahů a uvedl, že zvažuje vyslání výpravy KLDR na únorovou olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu. »Severokorejská strana sdělila, že vyšle olympijskou delegaci, která bude zahrnovat vysoké činitele, sportovce, roztleskávačky, družstvo na předvádění taekwonda a novináře na Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu,« řekl tisku náměstek jihokorejského ministra pro sjednocení Čong. Jihokorejští představitelé podle náměstka navrhli, aby sportovci z obou zemí na zahajovacím i závěrečném ceremoniálu OH pochodovali společně. Prohlásili rovněž, že Jižní Korea by ve spolupráci s OSN mohla dočasně zrušit některé sankce uvalené na KLDR, aby usnadnila účast KLDR na olympiádě.

Setkávání příbuzných

Jižní Korea dále navrhla, aby bylo obnoveno setkávání příbuzných, které od sebe oddělila korejská válka z 50. let minulého století. Jihokorejská strana si přeje, aby se nová schůzka členů rozdělených rodin uskutečnila u příležitosti lunárního Nového roku, který letos připadá na 16. února.

(ava, čtk)