Kvitovou vyřadila kvalifikantka, Veselý se vytáhl

Petra Kvitová vypadla na tenisovém turnaji v Sydney v druhém kole. V boji o postup do čtvrtfinále generálky na Australian Open prohrála s italskou kvalifikantkou Camilou Giorgiovou 6:7 a 2:6. Ve hře zůstává už jen Barbora Strýcová, která se o postup do semifinále střetne ve čtvrtek s Australankou Ashleigh Bartyovou. Jiří Veselý vyřadil v Aucklandu Američana Sama Querreyho 6:4, 6:7, 7:6.

Kvitová zahájila sezonu pondělním vítězstvím nad Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou, která po hladce prohraném prvním setu 1:6 zápas kvůli nemoci vzdala. V duelu se 100. hráčkou světového žebříčku prohrála dvojnásobná wimbledonská vítězka po velkém boji první set. V desátém gamu ještě odvrátila při svém podání tři setboly, poté dokonce snadno vzala Italce servis, ale vzápětí ztratila svůj a tie-break vyzněl lépe pro Giorgiovou.

V druhé sadě si Kvitová dvakrát prohrála podání, zatímco její soupeřka odvrátila jediný brejkbol, kterému čelila. V osmé hře svěřenkyně Jiřího Vaňka dlouho vzdorovala, ale pátý mečbol už Giorgiová proměnila. Italka porazila Kvitovou poprvé v kariéře. Předchozí vzájemný zápas ve Fed Cupu v roce 2014 vyhrála česká tenistka.

Do čtvrtfinále v Sydney sice postoupila wimbledonská šampionka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska, ale pár hodin po vítězství nad Nizozemkou Kiki Bertensovou z turnaje odstoupila kvůli zranění pravého stehna. Před týdnem Muguruzaová kvůli křečím nedohrála své první letošní utkání v Brisbane, do Sydney pak dorazila neplánovaně, poté co se rozhodla využít divokou kartu. Zdraví ji však stále zlobí. Během zápasu s Bertensovou si vyžádala ošetření, nakonec utkání úspěšně zvládla, ale v soutěži pokračovat nebude.

Jiří Veselý porazil na turnaji v Aucklandu ve 2. kole třetího nasazeného Američana Sama Querreyho 6:4, 6:7, 7:6 a stejně jako loni postoupil do čtvrtfinále. V něm se utká se Španělem Robertem Bautistou.

Veselý, který v roce 2015 získal v Aucklandu dosud jediný titul na okruhu ATP, zvládl v soutěži i druhý třísetový zápas. V úvodním kole bojoval dvě a půl hodiny s moldavským kvalifikantem Raduem Albotem a dnes uspěl také proti třináctému hráči světového žebříčku Querreymu. Třicetiletého Američana udolal za dvě hodiny a 21 minut.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Příbrami mohl zápas ukončit už v tie-breaku druhého setu, v němž měl dva mečboly, ale neproměnil je. Další příležitost promarnil v desátém gamu třetí sady. Uspěl až v další zkrácené hře.

Se svým příštím soupeřem Bautistou má Veselý nepříznivou bilanci 0:3. Prohrál s ním i předloni v Aucklandu, kde Španěl ukončil jeho snahu o obhajobu titul již v prvním kole a nakonec sám turnaj vyhrál. Pátý nasazený Bautista figuruje na 21. místě světového žebříčku, Veselý je o 43 příček níže.

Soutěž na Novém Zélandu dnes opustil loňský vítěz a nejvýše nasazený Američan Jack Sock, který podlehl Němci Peteru Gojowczykovi dvakrát 3:6.

