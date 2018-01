Vrbata se trefil na ledě St. Louis

Hokejisté Chicaga rozdrtili v úterním utkání NHL i díky brance Jana Rutty domácí Ottawu 8:2. Jednoznačnou výhru podpořili asistencí také Michal Kempný a David Kämpf. Radim Vrbata nastoupil v sestavě Floridy poprvé od vánočních svátků a gólem přispěl k vítězství 7:4 na ledě St. Louis. V dresu poražených si připsal přihrávku Vladimír Sobotka.

V Ottawě měly první dvě branky utkání českou stopu. Nejdříve Kempného střelu od modré čáry zblokovali domácí hráči do mezikruží k Richardu Pánikovi, který v 19. minutě otevřel skóre. V prostřední části poté zaznamenal třetí bod v soutěži Kämpf, poté co přihrál při přechodu do útoku na pravou stranu Patricku Kaneovi, který našel v levém kruhu skórujícího Patricka Sharpa.

Chicago nasázelo ve druhé třetině pět branek a úspěšnou pasáž završil čtvrtou trefou sezony Rutta. Český obránce v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu zvýšil na 6:2. Početní výhody byly silnou zbraní hostů, prosadili se v nich čtyřikrát. Konečné skóre stanovil v posledním dějství Kane, který v zápase vstřelil gól a na další čtyři přihrál.

St. Louis vedlo v deváté minutě 2:0 a ještě ve druhé třetině 3:2, ale Radim Vrbata gólem z dorážky odstartoval obrat Floridy, která v rozmezí 33. až 37. minuty otočila skóre na 5:3. Mladoboleslavský rodák, který chyběl v sestavě od 23. prosince kvůli nemoci, vstřelil pátý gól v sezoně. Blues ve třetí třetině ještě jednou snížili, poté co skvělou přihrávku Sobotky zpoza branky využil Tage Thompson. Víc gólů ale domácí nepřidali.

Ondřej Palát pomohl asistencí k výhře Tampy Bay 5:4 nad Carolinou. Český útočník už dvacet utkání nedal gól, zaznamenal v nich ale čtrnáct přihrávek. Hlavním strůjcem dvoubodového zisku lídra soutěže se stal Tyler Johnson, autor hattricku.

Hokejisté Washingtonu porazili Vancouver 3:1 a připsali si desátou domácí výhru v řadě. Gólman Philipp Grubauer kryl 37 střel a Capitals získali rozhodující náskok mezi 16. a 25. minutou, kdy otočili skóre třemi góly z 0:1. Daří se i Calgary, které uspělo 3:2 v prodloužení na ledě Minnesoty a prodloužilo sérii výher na čtyři zápasy. V sestavě kanadského týmu opět scházeli Jaromír Jágr a Michael Frolík.

(zr)