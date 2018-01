Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda souhlasí se zdaněním církevních restitucí

Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) podpořila návrh KSČM na zdanění finančních náhrad za nevydaný majetek.

U církevních restitucí je třeba korekce, vysvětlil předseda vlády. »Náhrady byly prodražené a schválené ve sněmovně za podivných okolností,« uvedl Babiš. I tak ale prý šlo o nejdiskutovanější bod jednání vlády. K předloze se v připomínkovém řízení vyjádřila ministerstva kultury a financí. Zatímco ministerstvo kultury doporučilo kabinetu přijmout nesouhlasný postoj, ministerstvo financí souhlasný. Ministerstvo spravedlnosti, ač bylo osloveno, se k návrhu ve lhůtě nevyjádřilo. »Vláda si je vědoma rizika, že navržené řešení může být napadeno u Ústavního soudu, nicméně vzhledem k pochybnostem o použitém způsobu výpočtu a výši finančních náhrad považuje návrh zákona za věcně správný,« píše se ve vládní zprávě.

Poslanec KSČM Vladimír Koníček postoj vlády ocenil, ale jak moc to politici ANO myslí s podporou návrhu vážně ukáže podle něj až čas. »Andrej Babiš před volbami podporu zdanění finančních náhrad církvím sliboval, postoj vlády tudíž není překvapením. Ale rozhodnou až činy. Tedy hlasování poslanců z ANO a nejen z něj ve třetím čtení. Každopádně jsem rád, že se tímto krokem vlády otevírá vůbec diskuse o případné revizi restitucí. To je posun,« řekl Haló novinám Koníček. A doplnil, že stát by mohl získat každoročně zpět zhruba 380 milionů z přibližně dvou miliard korun, které církvím posílá. Za celou dobu vyplácení náhrad by šlo asi o 11 miliard korun. Zdanění je jediný možný krok k tomu, aby byla finanční náhrada přiměřená, zdůraznil Koníček.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek označil krok vlády dle očekávání za »popření principu právního státu«. Otázkou je, jak se k návrhu nyní postaví ČSSD. Připraven ho podpořit je podle svého vyjádření například kandidát na nového předsedu sociálních demokratů Jan Hamáček.

Zákon o církevních restitucích schválený v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS) počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.

