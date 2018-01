Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda omezení EET nepodpořila

Vláda nepodpořila senátní novelu, podle níž by se elektronická evidence tržeb (EET) neměla vztahovat na sociální ústavy, nemocnice a část ambulancí.

Proti předloze se postavila ministerstva financí a zdravotnictví, zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí zaujalo neutrální postoj.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová vládnímu postoji příliš nerozumí. »Současný zákon vyjímá z povinnosti evidovat hotovostní tržby příspěvkové organizace v sociální oblasti a zdravotnictví, zatímco pro ostatní takové organizace, zřizované třeba obcemi, by měla EET od letošního března platit. To mi přijde jako nerovný přístup. Myslím, že by výjimka z EET měla platit pro všechny sociální služby a nemocnice,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová. Poukázala rovněž na to, že objem hotovostních plateb v inkriminovaných zařízeních je nízký, v řádech tisíců až desetitisíců korun ročně. Většina plateb je totiž hrazena pojišťovnou.

EET by měla být podle předlohy zachována pro ambulance v oborech klinická stomatologie, ortodoncie a dentální hygienista a pro zařízení poskytující služby reprodukční medicíny, stejně jako pro lékárny.

Pod předlohou jsou podepsáni zákonodárci ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ANO a Severočechů.

Ústavní soud (ÚS) v polovině prosince zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb a s odloženou platností škrtl několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb. Jako celek ale zákon obstál a dál platí. Podle soudců sleduje EET legitimní cíl – účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí.

