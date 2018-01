Ilustrační FOTO - Pixabay

Francouzi věří obecně rozšířeným konspiračním teoriím

Čtyři z pěti Francouzů věří nejméně jedné z obecně rozšířených konspiračních teorií, například že Američané nikdy nepřistáli na Měsíci. Ukázala to studie institutu Ifop.

Jeden z pěti Francouzů pochybuje také o oficiální verzi útoku v satirickém časopise Charlie Hebdo. Ze studie také vyplývá, že médiím důvěřuje pouze čtvrtina Francouzů.

Každý druhý Francouz si podle studie myslí, že ministerstvo zdravotnictví spolu s farmaceutickým průmyslem veřejnosti zatajují škodlivost očkování. Každý třetí je pak toho názoru, že nemoc AIDS vznikla v laboratoři. A jeden z deseti si myslí, že Země je placatá.

Studie odhalila i značnou nedůvěru, kterou má veřejnost vůči médiím, napsal deník Libération. Pouze 25 % Francouzů je přesvědčeno, že »média věrně reprodukují informace a dokážou přiznat a opravit chybu«. Jeden z deseti si myslí, že »role novinářů v zásadě spočívá v šíření lživé propagandy, aby se stávající 'systém' udržel«.

Zjištěná data zpracovatelé studie vyhodnotili ve vztahu k věku respondentů, jejich profesi, vzdělání, místu bydliště, politické orientaci a hodnocení sebe sama. Ukázalo se například, že roli hrají pouze dva z uvedených faktorů: věk a polická orientace. Konspiračním teoriím podléhají spíše mladší lidé a ti, kteří se při posledních prezidentských volbách přiklonili k extrémním pozicím.

Institut Ifop studii podle ČTK vyhotovil na zadání Nadace Jeana-Jaurése a webového serveru Conspiracy Watch. Ve dnech 19. do 20. prosince vyplnilo na internetu dotazník institutu 1252 osob starších 18 let. Podle listu Libération jde o nejdůležitější průzkum o rozšíření konspiračních teorií v populaci, jaký kdy byl ve Francii proveden... Otázkou zůstává, kdo určuje, co je a co není konspirační teorie a zda mnohé z tzv. konspiračních teorií se alespoň zčásti nezakládají na realitě a naopak?!

V sobotu si Francie připomněla třetí výročí teroristického útoku na kontroverzní satirický časopis Charlie Hebdo, kde zaútočili bratři Chérif a Said Kouachiovi. Řádění islamistů nepřežilo 12 lidí, mezi nimi také nejznámější kreslíři časopisu.

(rom)