Trump lže až šestkrát denně

Americký prezident Donald Trump od nástupu do Bílého domu pronáší v průměru 5,6 nepravdivých či zavádějících tvrzení denně, což je asi 2000 takových výroků. Spočítal to deník The Washington Post, který analyzuje, třídí a prověřuje každé podezřelé prohlášení učiněné prezidentem.

Prezident má sklon se opakovat, a to často. Existuje proto více než 60 tvrzení, které pronesl třikrát nebo vícekrát. Ve svém spontánním 30minutovém vánočním rozhovoru s deníkem The New York Times pronesl nejméně 24 falešných či zavádějících prohlášení.

Obamacare mrtvá není

Nejvíce Trumpem opakované nepravdy jsou celkem dvě, od počátku prezidentování je pronesl 61x. Jedna z nich je variací na prohlášení, že zdravotní reforma někdejšího prezidenta Baracka Obamy umírá či je prakticky mrtvá. Rozpočtový úřad Kongresu nicméně tvrdí, že pojistky v rámci Obamacare se nehroutí a podle předpokladů zůstanou v nadcházející budoucnosti stabilní. Počet nově registrovaných pojistek pro budoucí roky navíc experty na zdravotní péči překvapil. Trump na téma Obamacare hovořil často, ale po neúspěšných pokusech reformu zrušit s tím přestal.

Chlubí se cizím peřím

Trump si rovněž opakovaně připisuje zásluhy za události a obchodní rozhodnutí z doby před složením prezidentské přísahy nebo dokonce před svým zvolením. Zopakoval 61x, že zajistil obchodní investice a vytvoření pracovních míst, které byly přitom již dříve ohlášeny a které je možné snadno vyhledat na Googlu.

Neumí počítat?

S úspěšným prosazením daňové reformy v Kongresu souvisí podle ČTK dvě Trumpova oblíbená konstatování, a to že reforma přináší největší snížení daní v historii USA a že Spojené státy jsou jednou z nejvíce zdaněných zemí.

Nepravdu o historicky největších daňových škrtech, které jsou podle materiálů ministerstva financí osmé největší, Trump dosud zopakoval 53x. A 58x pronesl, že Spojené státy mají nevyšší daňové zatížení firem či jsou jednou z nejvíce zdaněných zemí. Taková formulace je ale zavádějící, protože faktické korporátní zdanění, tedy po zahrnutí odpisů a slev, je nižší než oficiálně stanovená výše daně.

The Washington Post také mapuje Trumpovy nejvýraznější obraty. Během kampaně v roce 2016 svým příznivcům tvrdil, že míra nezaměstnanosti činí ve skutečnosti 42 % a že oficiální statistiky jsou falešné. Nyní ale našel 46x příležitost, aby pochválil nejnižší nezaměstnanost za 17 let. V době jeho zvolení přitom činila nezaměstnanost 4,6 %, což bylo nejméně za desetiletí. To, že tento fakt Trump nepřiznává, je zavádějící.

V neuvěřitelných 85 případech Trump oslavoval růst akciového trhu, ačkoli během kampaně tvrdil, že je to bublina, která splaskne, jakmile centrální banka Fed zvýší úrokovou míru. Fed od voleb úrokovou míru zvýšil třikrát, ale trhy se nepropadly, jak Trump předpovídal. Postupný růst akcií navíc začal v roce 2009 za Obamy...

The Washington Post doplňuje svou databázi o Trumpova nesčetná veřejná vystoupení a o televizní a rozhlasové rozhovory. Udržet přehled o rozhovorech je ale obtížné i proto, že Bílý dům je běžně nezveřejňuje na svém webu. Navíc nedávná grafická úprava stránek Bílého domu komplikuje hledání přepisů Trumpových poznámek učiněných v úřadě.

Projekt ověřovací databáze Trumpových výroků původně vznikl k prvním 100 dnům jeho prezidentování, ale díky oblibě veřejnosti byl prodloužen na jeden rok. Nyní deník zvažuje, zda bude nadále databázi udržovat aktuální.

Král fake news

Trumpovy vztahy s novináři jsou vyhrocené dlouhodobě, již během prezidentské kampaně žurnalistům dával za vinu, že proti němu vytahují pouze špínu a smyšlené kauzy. Na svou stranu také získal pouze jediný významnější list a několik lokálních deníků. Ta média, která mu nepoklonkují, obviňuje z šíření tzv. fake news, ač je přeborníkem v tomto »oboru« (doložitelně) právě on sám!

Během prvního roku ve funkci si prezident vůči médiím servítky nebral. Jeho nepřízeň si vysloužily zejména zpravodajská televize CNN, stejně jako televize NBC News a právě deníky The New York Times a The Washington Post. Na opačné straně spektra pak stojí konzervativní pravicový televizní kanál Fox News mediálního magnáta Ruperta Murdocha, jehož je prezident věrným divákem.

Útočí na svobodu tisku

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn vloni řekl, že Trump útočí na svobodu tisku, která je základním kamenem ústavy USA.

A to nejen těmito výroky: »Měli bychom bojkotovat CNN, která šíří falešné zprávy. Sledovat je znamená totální ztrátu času,« napsal v listopadu. Prezident řekl, že CNN ve světě velmi špatně reprezentuje Ameriku. Tiskové oddělení stanice mu s nadhledem odpovědělo, že reprezentace USA je jeho práce...

Rovněž televize NBC News je v Trumpově nemilosti. »Televizní zprávy jsou tak stranické, zkreslené a falešné, že licenci je třeba zpochybnit a v případě potřeby zrušit,« napsal v říjnu na Twitteru. A vloni v srpnu Trump označil novináře za opravdu nečestné lidi. Nelíbilo se mu, jak americká média informovala o neonacistických nepokojích ve virginském Charlottesvillu.

Trump rovněž běžně uráží své odpůrce (politiky i novináře) tím nejubožejším slovníkem jak z páté cenové... Své názory pak nejraději prezentuje na Twitteru, který zásobuje pravidelnou denní porcí také falešných vzkazů. Po inauguraci si z tohoto mikroblogu udělal svou oficiální komunikační platformu. Podle analytiků je prezidentova záliba ve Twitteru až závislostí.

Roman JANOUCH