Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak budeme volit prezidenta ČR

První kolo prezidentských voleb se uskuteční už tento pátek a sobotu, 12. a 13. ledna 2018. Pokud voliči nezvolí hlavu státu v prvním kole, za 14 dní se koná druhé kolo - v pátek 26. a sobotu 27. ledna. Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Prezidentské volby se v ČR konají každých pět let. Platí pro ně dvoukolový většinový volební systém. Kandidovat v nich může podobně jako ve volbách do Senátu občan ČR, kterému už bylo 40 let. Prezidentem může být stejný člověk zvolen nejvýše dvakrát za sebou. Voleb se nemůže zúčastnit občan, který byl potrestán za velezradu či hrubé porušení Ústavy a ústavního pořádku.

Navrhnout prezidentského kandidáta může každý občan ČR starší 18 let, pokud pod petici shromáždí minimálně 50 tisíc podpisů. Kandidáta může navrhnout také alespoň 20 poslanců nebo alespoň deset senátorů.

Prezidentem ČR je zvolen kandidát, který získá v prvním kole volby nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů. Pokud první kolo nemá vítěze, koná se za čtrnáct dní druhé volební kolo, v němž lidé vybírají mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního. Vítězí ten, kdo získá více hlasů.

Kdo může volit

Od roku 2013 se v ČR volí prezident přímo, do té doby to bylo výsadním právem parlamentu. Prezidenta může volit státní občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Kde se volí

Volby se konají ve volebních místnostech, o kterých příslušný starosta obce své voliče včas informuje na úřední desce obecního úřadu. Z valné většiny jde o místo, kde se konají i jiné volby.

Jak se volí

Volební lístky se jmény všech devíti prezidentských kandidátů už dostal každý volič do své poštovní schránky. Pokud se tak nestalo, obdrží je přímo ve volební místnosti. Při volbě hlavy státu pak platí stejná pravidla jako při jiných volbách v ČR. Volič se ve volební místnosti prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, obdrží od volební komise orazítkovanou úřední obálku, se kterou se odebere za plentu (to je povinné), kde vybere jeden hlasovací lístek kandidáta (Pro každého kandidáta je jeden samostatný lístek, na každém je uvedeno číslo určené losem), kterého chce podpořit, a vloží ho do úřední obálky. Lístek se nijak neupravuje. Úřední obálku poté ve volební místnosti před očima členů okrskové volební komise vhodí do hlasovací urny. Přímá volba prezidenta ČR je stejně jako volba členů parlamentu, krajských či obecních zastupitelů tajná.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič – ne člen volební komise, který mu pomůže, může za voliče případně i vhodit obálku do hlasovací urny.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost - ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Okrsková volební komise pak vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Neplatná volba

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje. Hlasování je neplatné, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Voličský průkaz

Pokud se volič nachází ve dnech voleb mimo své trvalé bydliště, a chce voleb zúčastnit, může volit v kterékoli z 15 tisíc volebních místností v ČR i v zahraničí. Musel si však včas opatřit voličský průkaz. Ten opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku na zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí. V cizině mohou volit pouze voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů. Voličský průkaz volič ve volební místnosti odevzdá.

(ku)