Ilustrační FOTO - Pixabay

Otazníky kolem střídavé péče

Na rozhodování o střídavé péči si stěžuje organizace Jeden domov. Podle ní se tento model v ČR někdy zneužívá v boji mezi manželi při rozvodu či mezi partnery při rozchodu.

Soudy se k tomuto druhu péče kloní i v případě, kdy pro něj nejsou vhodné podmínky a kdy spolu rodiče nekomunikují, řekla šéfka organizace Patricie Vaňáková.

»Nejsme zaměřeni proti střídavé péči. Myslíme si, že může být vhodným způsobem řešení porozvodové péče. V některých případech dětem ale vysloveně škodí a může způsobit nevratné změny na jejich psychice,« řekla Vaňáková. Podle ní Jeden domov eviduje případy, kdy si na nastavení střídavé péče stěžují nejen matky, ale i otcové, i když ti méně často. Většinou o tento druh péče totiž stojí právě oni.

Střídavou péči upravila v roce 1998 novela o rodině. Podle odborníků na rodinnou problematiku je tento model vhodný jen tehdy, pokud spolu rodiče normálně komunikují a není mezi nimi nenávist. Matka a otec by měli bydlet nedaleko od sebe, aby potomek mohl dál chodit do jedné školky či školy a vyrůstal v jednom prostředí. Pobyt u rodičů se střídá obvykle po týdnu, dvou týdnech či měsíci. Někdy dítě zůstává v jednom bytě, kde se pravidelně střídají rodiče.

Střídavou péčí se několikrát zabýval i Ústavní soud a podpořil ji. To odstartovalo vlnu rozhodnutí o střídavé péči. Sdružení však prosazuje, aby rodinné věci posuzovali specializovaní soudci. Ti by se museli dál vzdělávat a absolvovat třeba školení o vývoji dítěte. Podle advokátky Ivany Spoustové by se soudy měly řídit nejen zákony, ale také Úmluvou o právech dítěte. Ta žádá brát vždy ohled na nejlepší zájem dětí. České soudy podle advokátky spíše vnímají strany sporu a nabízejí jim vyvážené řešení. Zájem dítěte tak stojí stranou.

(ste)