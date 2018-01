Záměrně selhávající rozhodnutí

Česká pošta po delší době opět perlí. Nejen, že si záměrně nechala odebrat doručování novin a jiných předplacených časopisů, ale nakonec vplula do problému s levnou prací. V nedávné době se totiž objevil pracovní inzerát, kde jedna pobočka České pošty hledá doručovatele a doručovatelky pro listovní služby. Z inzerátu se dozvíme, že mzda bude kolem 15 tisíc korun a musíte vlastnit řidičský průkaz skupiny B. Dále je uvedena náplň práce, kdy ve své podstatě bude objíždět svůj rajón a doručovat písemnosti. Řekněme si na rovinu, že to budete dělat od nevidím do nevidím. Tohle celé je následek již chybného (rozumějte manažerského) rozhodnutí z roku 2015, kdy se začalo přecházet na systém »motorizovaných jednotek«. Česká pošta v té době začala propouštět místní doručovatelky (vesměs se jednalo o ženy) a do obcí, kde je stejně poštovní úřad, musí nově zajíždět automobil z depa s lidmi, kteří vůbec neznají místopis. Argument, že mají navigaci, je naprosto lichý, protože v navigaci často nemusí být všechny ulice zaneseny. Místo toho, aby byl systém lepší, rychlejší a v moderní rétorice efektivnější, tak se spíš stal problémovým. Lidem často nebyly doručeny zásilky, poštovní vůz záměrně troubil před domy, bloudění po obcích a mnohé další problémy. Všechny tyto nešvary nahrávají jedné jediné věci: oslabování České pošty jako státního podniku a snaha tento podnik privatizovat. To se ostatně často děje, když se pošta rozděluje na několik divizí. Ve státních podnicích (poštu nevyjímaje, ba naopak, ta ono trápení potvrzuje) se od roku 2000 traduje jedna nesnáz, která se v nich doslova uhnízdila. Jedná se o zlaté padáky a také nehorázné odměny manažerům, kteří jak jsme mohli vidět výše, selhávají a činí chybná rozhodnutí. Je to způsobeno malou funkcí dozorčích rad, které místo toho, aby dohlížely a trestaly, tak většinou odměňují. Tenhle stav je nutné změnit, protože jinak se státní podniky stanou terčem privatizačních (rozumějte likvidačních) tlaků a budou prodávány »za hubičku« klidně i lidem, kteří byli dříve jejich (záměrně) špatnými manažery.

Já osobně bych ale Českou poštu bránil před její privatizací, protože se jedná o službu veřejnou a pro občany. Navíc náš stát je v tak neutěšeném stavu (morálně rozvrácen, lidé často rezignovali na snahu se veřejně angažovat, rozladěnost z politiky a selhávajícího kapitalismu, který vytvořil levnou práci atd. Naštěstí nám nehrozí žádné válečné nebezpečí, ale pokud by hrozilo, tak je náš stát rozvrácen do jednoho dne), že již v době míru by měly být státní subjekty (Pošta, ČEZ, energetika, vodohospodářství atd.), které mají strategický význam pod trvalou kontrolou státu, a to i za cenu, že v mírové době budou méně efektivní, nežli v případě, že budou privátní. Dostávat strategické subjekty totiž zpět od soukromých subjektů zpět pod státní kontrolu je těžké (např. železnice ve Velké Británii) a může se stát, že privátní majitelé nakonec budou hrozit nejen arbitrážemi, ale třeba i nějakým ozbrojeným konfliktem – řada společností totiž má i své vlastní ozbrojené složky.

Jan KLÁN