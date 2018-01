DEMONSTRACE ZA PRÁVA PALESTINSKÝCH DĚTÍ NA STAROMÁKU

Proti zabíjení, mrzačení a věznění dětí

V Praze se ve čtvrtek uskuteční protest proti zabíjení, mrzačení a věznění palestinských dětí! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě svolává na 11. ledna od 17.00 hodin na pražské Staroměstské náměstí demonstraci, kterou chce vyjádřit svůj jasný odpor proti soustavné represivní praxi izraelských ozbrojených sil namířené proti palestinským dětem.

Iniciativa chce tímto poukázat na skutečnost, že izraelské okupační síly se na palestinských dětech dopouštějí dlouhodobého bezprecedentního násilí, které vede často k jejich usmrcení či těžkému zranění s doživotními následky. Jen v letech 2000-17 tak izraelské síly zabily na 3000 palestinských dětí. Izrael každoročně vězní za často ilegálních podmínek průměrně 700 dětí, které jsou ve věznicích vystavovány různým druhům mučení, což z Tel Avivu dělá světového premianta v porušování Úmluvy o právech dítěte.

V prosinci loňského roku byl při izraelské razii v palestinské věznici Deir Nitham na okupovaném Západním břehu Jordánu zastřelen ranou do hlavy 16letý Musaba Tamímí. Na jeho pohřbu střelil izraelský voják do hlavy dalšího mladého Palestince, který je nyní v kritickém stavu. Další mladistvý z rodiny Tamímíových - 14letý Muhammad - byl minulý měsíc střelen izraelským vojákem pogumovanou ocelovou kulkou z několika metrů přímo do tváře. Chirurgický zásah si vyžádal odstranění části lebeční kosti a chlapec je doživotně zmrzačen. Sedmnáctiletá sestřenice postřeleného chlapce - Ahida Tamímíová - následně vojáky na pozemku své rodiny inzultovala, za což byla v noci odvlečena k vojenskému soudu, kde čelí za svůj dlouhodobě statečný postoj vůči okupantům hrozbě několikaletého vězení. Následně byli zadrženi i oba její rodiče.

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě považuje tuto dlouholetou situaci za ničím neomluvitelnou zvůli okupační moci a jako takovou za neudržitelnou, a znova apeluje na českou vládu, aby se zřekla nadstandardní spolupráce se státem, jehož politikou je soustavné pošlapávání závazků k mezinárodnímu právu.

Na demonstraci promluví:

Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí ČR a předseda Valného shromáždění OSN

Markéta Hrbková, básnířka, překladatelka, publicistka a knihovnice, dcera jednoho z dětí Nicholase Wintona

Vít Strobach, historik a publicista

Tomáš Tožička, publicista a evropský odborník na regionální rozvoj

Za Iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě Zdeněk Jehlička a Jana Ridvanová.

Dodatek - Izrael a porušování práv dětí:

Mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch Izrael obvinila ze surového zatýkání a donucování dětí podepisovat pod výhružkami a bitím při výsleších výpovědi v hebrejštině, kterým ani nerozumí. Izrael tak přebírá praktiky nacistů, kteří se jich dopouštěli ve 30. a 40. letech právě na židech...

Izrael ročně zatýká až 700 palestinských dětí, které soudí u vojenských soudů. Ty izraelská lidskoprávní organizace B'Tselem označila za divadlo bezpráví a za »fíkový list okupace«.

Izrael podepsal mezinárodní Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1991, je nicméně jedinou zemí na světě, která automaticky soudí děti před vojenskými soudy. Ty tak postrádají základní a fundamentální garance spravedlivého procesu. Izrael však soustavně tendenčně argumentuje tím, že mezinárodní právo v oblasti lidských práv, specificky ty úmluvy, které Izrael podepsal, neplatí pro Palestince žijící pod izraelskou okupací.

