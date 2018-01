Očekávaná prohra USK s největším favoritem

Basketbalistky USK Praha v Evropské lize prohrály 56:88 s favorizovaným Kurskem a v neúplné tabulce skupiny A se propadly na třetí místo. České mistryně zaznamenaly druhou domácí porážku v soutěži, ruský obhájce titulu naopak neprohrál ani v jedenáctém kole.

Hráčky USK nezachytily začátek a po první čtvrtině prohrávaly 9:27. Krok se soupeřem dokázaly Pražanky držet jen ve druhém dějství, které skončilo nerozhodně 18:18. Ve druhém poločase byl zápas opět v režii ruského favorita, který navýšil svůj náskok až na 32 bodů.

"Dojmy z utkání jsou velmi zlé. Věděly jsme, že Kursk bude hrát podobně, ale čekala jsem větší nasazení a bojovnost. Bylo to moc ustrašené a nedodržovaly jsme pravidla, která jsme si řekly v šatně. Ve třetí čtvrtině se to sice zlepšilo, ale pak se to zase rychle otočilo," uvedla na klubovém webu trenérka USK Natália Hejková.

Na vítězství Kursku se 15 body podílela Angel McCoughtryová, Nnemkadi Ogwumike s Mariou Vadejevovou přidaly shodně po 14 bodech a bývalá hráčka USK Sonja Petrovičová zaznamenala bodů deset. Za domácí nastřílela 16 bodů Amanda Zahuiová, jedenáct přidala Dewanna Bonnerová.

Pražanky v tabulce předstihly Šoproň a Bourges, které má stejně jako český tým 17 bodů. Poslední příčku znamenající účast v play off bude USK hájit příští týden na palubovce pátého Villeneuve, od kterého ho dělí dva body.

Utkání 11. kola skupiny A Evropské ligy basketbalistek:

ZVVZ USK Praha - Dynamo Kursk 56:88 (9:27, 27:45, 43:66)

Nejvíce bodů: Zahuiová 16, Bonnerová 11, Režanová 9 - McCoughtryová 15, Ogwumikeová a Vadejevová obě 14, Ciaková 12.

Další výsledky: Šoproň - Villeneuve 82:56, Bourges - Polkowice 82:72.

Skupina A:

1. Dynamo Kursk 11 11 0 949:719 22 2. Šoproň 11 7 4 816:768 18 3. Bourges 11 6 5 782:737 17 4. USK Praha 11 6 5 807:813 17 5. Villeneuve 11 4 7 709:792 15 6. Galatasaray 10 4 6 678:767 14 7. Castors Braine 10 3 7 675:736 13 8. Polkowice 11 2 9 722:806 13

Skupina B:

Fenerbahce Istanbul - Jekatěrinburg 80:77 (za domácí Kia Vaughnová 10 bodů, 1 doskok), Yakin Dogu - Salamanca 80:56.

1. Yakin Dogu 11 9 2 834:721 20 2. Fenerbahce 11 9 2 789:756 20 3. Jekatěrinburg 11 8 3 793:673 19 4. Schio 10 6 4 667:622 16 5. Salamanca 11 5 6 638:623 16 6. Wisla Krakov 10 2 8 639:708 12 7. Orenburg 10 2 8 622:694 12 8. Montpellier 10 1 9 577:762 11

