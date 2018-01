Nechoďte, pane Topolánku, už jste tam byl…

Domníval jsem se, že mě v mých pětasedmdesáti letech už nic nemůže překvapit.

Mýlil jsem se – nové sliby, hesla, a můžeme začít znovu. Tak by se slušně dala pojmenovat neuvěřitelná drzost pana Topolánka, s níž se zase tlačí zpět do první řady v divadle, z něhož ho před lety vyvedli.

V lednu 2007 jeho vláda schválila, bez znalostí technické specifikace, umístění amerického radaru mezi brdské obce, vedle Trokavce, jehož jsem byl tehdy starostou. Dva roky dehonestoval brdské starosty sdružené do Ligy starostů proti radaru, občanská hnutí a občany, kteří proti jeho záměru demonstrovali. Vysmíval se špičkovým našim i zahraničním vědcům, varujícím před radarem, obklopil se suitou politiků, jejichž znalosti o radaru byly sice nulové a pojem o zdravotních dopadech realizace takového záměru žádný, o to víc ale »tlačili na pilu«.

Lhal, že »z radaru nevychází žádné záření«, přestože web amerického ministerstva obrany veřejně uváděl v desítkách kilometrů vzdálenosti, do nichž je parazitní radarové vyzařování XBR radaru všemi směry lidem velmi nebezpečné. Lhal Evropě, že všichni občané ČR radar chtějí – přestože průzkumy jasně hovořily o sedmdesáti procentech odporu zdejších lidí proti němu.

Platil agitátora Tomáše Klvaňu, aby za několik milionů přesvědčil lidi o neškodnosti radaru, bylo mu jedno, jaký dopad by to na ně mělo. Zkrátka vědomě podváděl občany – média uvedla tehdy jeho památnou větu z Jinců na účet znalců a profesionálů z oboru: »...nemohou vědět nic o radaru, protože ani my to nevíme, jejich mluvčí znevěrohodníme...«

Mohl bych citovat ty, kteří analyzují, jak špatný byl politik. Ale neudělám to, protože nemohu posoudit, zda jsou pravdivé teorie o jeho kšeftování s hlasy při schvalování různých balíčků v parlamentu a o korupci v tehdejší vládě. To mi nepřísluší.

Mám ale pětileté vzdělání v oboru radiolokace. Proto jsem se tehdy od roku 2007 tak silně a veřejně vymezoval proti jeho lžím a nesmyslům, které o radaru z nějakého důvodu šířil a prosazoval. Proto, na základě přímých jednání s panem Topolánkem v letech 2007 až 2009 a v důsledku jeho arogantního a povýšeného přístupu k občanům tehdy, mohu dnes vyslovit svou hlubokou nedůvěru vůči jeho osobě a jeho kandidatuře na prezidenta ČR.

»Jdu do toho!« avizuje. Nechoďte, pane Topolánku, už jste tam byl. A mnoho špatného jste předvedl – nevěřím, že jste už prohlédl a že jste už opravdu, ale opravdu lepší, tentokráte fakticky...

Nemám rád vulgarismy, ale tenhle úsměvný bonmot, který jsem nedávno zaslechl v tramvaji, sedí: Prý »Česká republika potřebuje chlapa s gulama, ale ty Topolánkovy už přece všichni dobře známe«.

Nezbývá mi než věřit, že lidé mají paměť a že chápou, proč by se rád vrátil k moci.

Jan NEORAL, exstarosta Trokavce

(Kniha o brdském radaru ke stažení na www.jan-neoral.cz.)