Ilustrační FOTO - Pixabay

Přísnější postihy neukázněných řidičů

Od počátku letošního roku zdražily dálniční známky v Rakousku o procento.

Desetidenní známka pro osobní auto tak vyjde na devět eur, dvouměsíční na 26,2 eura. Rakousko zároveň zavede elektronickou dálniční známku, která ale bude platit až 18 dní po jejím objednání. Zhruba od poloviny roku bude elektronická viněta pro Rakousko dostupná například i u čerpacích stanic a měl by ji nabízet také ÚAMK. Motorista si bude moci běžně zvolit začátek její platnosti.

V sousedním Německu budou osobní auta i letos jezdit bez nutnosti pořídit si dálniční známku. Výrazně se ale zvýšily pokuty za telefonování nebo nevytvoření uličky pro příjezd záchranářů k nehodě. Za ilegální závody hrozí dvouletý trest odnětí svobody, pokud jejich účastník způsobí nehodu s usmrcením, může jít za mříže až na deset let. Na jeden rok může jít za mříže ten, kdo si bude pořizovat nahrávku dopravní nehody.

Slovensko bude razantně pokutovat opilé řidiče, kterým hrozí rok vězení a desetiletý zákaz řízení, zvažuje se i zadržení vozidla. Postihy chce zpřísnit také Velká Británie, která chce zavést pro viníka nehody pod vlivem alkoholu nad 1,5 promile čtyři roky odnětí svobody až doživotí.

V Polsku ministerstvo spravedlnosti navrhlo kvalifikovat stáčení tachometrů u ojetin jako trestný čin. V případě schválení zákona by bylo Česko jedinou středoevropskou zemí, která tuto činnost trestně nepostihuje.

Ve Francii se od poloviny roku uvažuje o snížení povolené rychlosti na silnicích bez středového dělícího pásu z 90 na 80 kilometrů za hodinu. Francie tak chce snížit počet usmrcených při nehodách o 400 lidí ročně.

Řada evropských měst zavádí ekologické plakety pro vjezd vozidel do centra. O podmínkách by se měli motoristé informovat s předstihem před cestou do dané země.

(ng)