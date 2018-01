FOTO - Pixabay

Dojde na soumrak obřích airbusů A380?

Podle agentury Reuters zvažuje firma Airbus přerušení nebo ukončení výroby letadel A380.

Pokud aerolinie Emirates a vláda Sjednocených arabských emirátů jako ručitel nepodepíší další objednávku obřích letounů, bude muset Airbus reagovat právě přerušením nebo ukončením výroby, shrnuje agentura názory odborníků. Objevují se od konce loňského listopadu, kdy na leteckém veletrhu v Dubaji strany nedospěly k očekávané dohodě. Mělo jít o objednávku 20 až 36 A380 v katalogové ceně až 16 miliard dolarů.

Airbus A380 je širokotrupý dvoupalubní letoun se čtyřmi motory pro 525 pasažérů ve třech třídách (ekonomické, byznys a první třídě). Pokud je konfigurován jen v ekonomické třídě, pojme 853 cestujících. Jeho velikost se ale stává i jeho slabostí.

Prognózy zatím kulhají

Airbus si vypracoval prognózu rozvoje letecké dopravy, která počítala s tzv. uzlovými letišti, tedy letišti, kudy projde denně více než 10 000 cestujících na dálkových letech. Pro obří letadla přelétávající Atlantik se s uzlovými letišti pracuje již léta. Velký stroj přistane například ve Frankfurtu nad Mohanem a cestující prodlouží svou cestu třeba do Prahy přestupem na jiný spoj. Airbus tuhle praxi v prognóze rozšířil na všechny kontinenty a vyšlo mu, že velkých strojů bude potřeba hodně, zvlášť když odhadl, že letecký provoz se za příštích patnáct let zdvojnásobí. Cestujících sice přibývá, ale dávají přednost přímým letům menších letadel, nechce se jim přestupovat. Aerolinky se jim snaží vyhovět, nutí je k tomu konkurenční boj. Navíc let dálkovým spojem není pro provozovatele levnější, A380 má vyšší provozní náklady.

Obtížná jednání

Emirates nyní provozují stovku letadel A380, smlouvy mají na dodání dalších čtyřiceti. Prezident Emirates Tim Clark dal najevo, že se zajímají o další obří letouny, ovšem levnější a dlouhodobě asi na 10 až 15 let dostupné, tedy vyráběné. Strategie letecké společnosti je pochopitelná, jde o zdaleka největšího odběratele A380. Ale nepřetržitou výrobu se Airbus zdráhá slíbit. Zatím má zajištěnu práci na příští dva roky, potřebuje ale zakázky, aby měla výroba obřího stroje perspektivu. Letecké společnosti prohlašují, že velkých letadel se do provozu už dostalo dost a budou létat dalších až 30 let, k objednávkám se nemají. Airbus ale nemůže držet tisíce pracovních míst pro »kusovou« výrobu. Kontrakt s Emirates tedy potřebuje rychle, příprava přerušení nebo ukončení výroby trvá delší dobu a bývá právně složitá.

Až se zahltí letiště

Ve skutečnosti si bude muset Airbus počkat, až se zaplní kapacita světových letišť, hlavně jejich drah, a dopravcům nezbude, než používat velká letadla, aby se letiště nezahltila. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat, ale odborníci se shodují, ta doba přijde a možná už brzy. Pak by byl A380 zachráněn. Do té doby navrhuje věčně optimistický viceprezident Airbusu Christopher Buckley vývoj inovativního A380+. Stroj by měl pojmout více pasažérů a spotřebovat méně paliva, aby se stal ekonomicky výhodnějším. Pak prý odpadne »handrkování« a požadavky na slevy. Mohlo by jít o »elegantní« řešení. Výrobu jednoho stroje by nahradila montáž jiného. Byla by patrně potřeba přestávka, v takovém případě obvyklá, při níž by A380+ absolvoval sérii zkušebních letů a drobných konstrukčních »dodělávek« a byly by inovovány výrobní technologie.

(pe)