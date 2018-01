Obavy

Tak už je to tu. Co že to? No prostě prezidentské volby. No a ty přeci vyvolávají ty duchaplné emoce, na něž jsme tolik hrdi, a proto to tu zase začíná vypadat skoro jako na frontě, tedy alespoň na sociálních sítích a v médiích. Nu což, taky si prostě přisadím, protože - proč ne?

Předem, nehodlám se tajit tím, že volím Miloše. Že by mi sice přišel býti optimálním prezidentem, to rozhodně ne. Jenže, copak je tam někdo jiný? Zaujalo mne ale spíš, jak už hledají případný důvod neúspěchu ti další, byť dle mého soudu Miloš většinu nemá, tak stejně už poraženecká nálada u mnohých vládne. Ano, poukazuji samozřejmě na tu všudypřítomnou ruskou hybridní hrozbu. Už je tu zase!

Několik kandidátů se totiž zhrozilo, jmenovitě Drahoš, Topolánek, Horáček, Kulhánek a Hynek, že naše volby mohou být ovlivněny zahraničními tajnými službami. V tomto případě bych raději pominul různé akce proti Zemanovi s červenými kartami »made by US embassy«, kdyby toto bylo součástí obav oněch kandidátů, rád bych jim dal za pravdu. Ale ne, obávají se jako obvykle Ruska, někteří mimochodem dokonce netradičně i Číny…

Pochopitelně, vždyť ruští hackeři a čínské peníze přeci stojí podle všeho za veškerými proběhlými volbami, jež nevyjdou podle představ Sorosovy kavárny, na světě, ne? To by tak bylo, aby tomu tak nebylo i u nás. Zajímalo by mne, zda tomu ještě někdo krom pár naivků a důkladně zpracovaných studentů ve skutečnosti věří. No ale jistě se někteří najdou a minimálně je to mobilizuje, aby šli volit proti Milošovi, účel strašáka ruskou propagandou tedy splněn…

Dokonce už i britský Financial Times si přisadil, podle deníku bude Česká republika po amerických prezidentských volbách dalším terčem ruské dezinformační kampaně. A toho se prý čeští politici a úředníci bojí. Já bych ale řekl, že jestli se něčeho skutečně čeští politici bojí, tak toho, že volby budou ovlivněny voliči. V tomto případě se jejich obavám vcelku nedivím…

Tomáš CINKA