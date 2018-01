Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pokuty kvůli eReceptům se možná o rok odloží

Lékaři možná nebudou letos pokutováni za to, že místo povinného elektronického receptu vydají papírový předpis. Počítá s tím pozměňovací návrh k vládní technické novele zákona o léčivech, který podpořil sněmovní zdravotnický výbor.

Dočasné zrušení pokut za porušení povinnosti vydat recept v elektronické podobě prosadil ve výboru poslanec a nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vzhledem k tomu, že příprava projektu není ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) řádně dotažena do konce a Česká lékařská komora ještě nedodala ověření přibližně šesti tisíc lékařů, je podle něj odklad sankcí opodstatněný a vůči lékařům férový. »Není správné, aby stát sankcionoval lékaře za něco, co nezvládl řádně připravit. Rok je dostatečně dlouhý čas na to, aby se všichni lékaři zapojili, seznámili se s eReceptem v praxi a aby ministerstvo zdravotnictví a SÚKL systém dopracovaly,« řekl Vojtěch.

Pozměňovací návrh také předpokládá, že pokud by lékový ústav do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun.

Opožděná osvěta

Přístup ministra uvítala stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. »Někteří lékaři skutečně odkládali přihlášení k elektronickému receptu, zřejmě doufali, že tato povinnost bude opět odložena, na druhou stranu si ale nemůžeme dovolit, aby kvůli tomu lékaři rušili své ordinace. Proto je dobře, že dojde k odložení sankcí a že bude umožněno všem, aby se s touto povinností vyrovnali,« řekla našemu listu. Přeje si, aby »ta dobrá myšlenka neskončila tak, že bude zdravotnictví spíše škodit než prospívat«. Současná situace podle Markové potvrzuje skutečnost, že ministerstvo v uplynulých čtyřech letech nepracovalo tak, jak by mělo, protože osvěta, kterou teď nový ministr slibuje, měla začít mnohem dříve.

Povinnost pro lékaře předepisovat elektronické recepty platí od 1. ledna 2018. Centrální úložiště elektronických receptů funguje podle ministerstva plynule a zcela bez problémů. »Od nového roku, kdy začala povinnost platit, lékaři předepsali již přes milion elektronických receptů,« informoval Vojtěch.

Předlohou by se dolní komora měla dál zabývat na schůzi, která začne příští týden.

(jad)